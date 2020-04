Matisse Thybulle révèle que Sixers ont fait des séances de yoga en groupe

L’épidémie de coronavirus a suspendu la NBA depuis le 11 mars et a des joueurs assis à la maison en auto-quarantaine afin d’aider à aplanir la courbe et ramener tout le monde à une certaine normalité. Certains joueurs doivent encore avoir des contacts avec leur équipe et ce n’est pas différent pour les Philadelphia 76ers.

La recrue Matisse Thybulle, qui a trouvé des moyens intéressants de lutter contre l’ennui, comme la réalisation de vidéos TikTok, dit que les Sixers restent en contact via les chats vidéo et autres. C’est le seul moyen d’avoir tout type de vie sociale pendant cette période.

Thybulle a eu une conversation téléphonique avec The Athletic et il dit que l’équipe a des séances de yoga en groupe pour rester actif pendant cette période.

Thybulle a déclaré:

Nous n’en avons pas fait autant. Nous avons fait des cours de yoga ensemble et des trucs d’entraînement mental en groupe et en classe. Je pense qu’une grande partie de la levée a été principalement faite par vous-même ou comme un tête-à-tête si vous avez des entraîneurs de force.

Pourquoi les séances de yoga, en particulier?

Avec les trucs de l’équipe de groupe, c’est une pleine conscience, comme une séance de pleine conscience guidée, puis – pour moi personnellement, juste parce que nous avons tellement de temps maintenant, j’ai l’impression que je voulais l’utiliser comme quelque chose de positif et de productif. Tout le monde dit qu’il y a des choses qu’ils auraient toujours souhaité pouvoir faire s’ils avaient plus de temps, et je suis libre de le faire. Donc, chaque matin, je me réveille et je fais une forme de méditation. Comme je l’ai dit, j’essaie de mélanger les choses afin de rester engagé.

Il peut être difficile de garder un état d’esprit positif pendant une période comme celle-ci où il semble que les choses ne vont pas du tout bien, mais une séance de groupe comme celles-ci peut aider à cet égard.

