Matisse Thybulle, Sixers tombent sur Mikal Bridges, Suns dans le flux NBA2K20

Avec la NBA au milieu d’une suspension indéfinie et tout le monde face aux effets du COVID-19, tout le monde recherche tout type de divertissement NBA. Ainsi, la recrue des Philadelphia 76ers Matisse Thybulle et le gardien des Phoenix Suns Mikal Bridges ont sauté sur les bâtons pour diffuser en direct le match prévu des Sixers et des Suns sur NBA2K20 avec twitch.

C’était le type d’opportunité pour Thybulle de montrer ses compétences de joueur et d’essayer d’aider les Sixers à s’appuyer sur leur record à domicile déjà impressionnant et, bien sûr, nous avons pu voir une partie de sa personnalité qui a capté l’attention des fans.

Il a été contrarié par Mike Scott sur un jeu sur un fastbreak. Il lança une passe vers l’avant, mais au lieu de tremper, il la déposa et Thybulle l’appela par son nom complet de Michael.

Malheureusement, Thybulle n’a pas pu décrocher la victoire. Bridges a mené les Suns à une victoire de 75-64 sur les bâtons car il a pu empêcher Thybulle d’utiliser Joel Embiid dans le poste au quatrième trimestre.

Espérons que nous pourrons bientôt revoir du vrai basket sur le terrain, mais jusqu’à ce que cela se produise, nous avons la meilleure chose qui soit: les jeux vidéo.

.