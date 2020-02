Matt Barnes parle de Kobe Bryant, du décès de Gigi

Tout comme le reste du monde, le joueur retraité de la NBA, Matt Barnes, a encore du mal à comprendre que la légende des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, et sa fille de 13 ans, Gianna, sont vraiment parties.

Matt Barnes, qui a été coéquipier avec Bryant avec les Lakers de 2010 à 2012, a récemment admis qu’il avait encore du mal à faire face à la tragédie qui a coûté la vie à neuf personnes en décembre dernier.

«C’est un mauvais rêve. Kobe est parti. Ce n’est pas censé arriver à quelqu’un comme Kobe… il est plus grand que ça. Ce n’est pas censé arriver à Kob. Nous ne pourrons plus l’entendre, il ne pourra pas continuer à répandre l’amour et les connaissances qu’il avait », a déclaré Matt Barnes dans un clip de ET Online.

«Il était palpable. L’un des plus grands joueurs sur terre, vous pouvez lui dire bonjour, vous pouvez prendre des photos avec lui. Le père me manque juste. Évidemment énorme, l’un des plus grands. Je m’en fous. Je m’ennuie du gars qui ferait n’importe quoi pour mes enfants, qui ferait n’importe quoi pour ses filles, ferait n’importe quoi pour n’importe qui. »

Barnes avait la réputation d’être l’un des défenseurs des ailes les plus redoutables de la ligue, et il a eu sa juste part des affrontements avec Bryant avant de rejoindre les Lakers.

Le couple a même partagé l’une des séquences les plus emblématiques de tout le basket-ball en 2010, alors que Barnes était toujours avec l’Orlando Magic. Bryant n’a même pas bronché lorsque Barnes lui a jeté ce fameux jeu de faux ballon droit sur son visage.

Outre la grandeur de Bryant sur le terrain, Barnes se souvenait de lui comme d’un père aimant qui rayonnait de fierté chaque fois qu’il parlait de ses quatre filles.

“Gigi, quand j’étais assise là à la regarder jouer, je me disais” qu’est-ce qui se passe ici? “Vous savez, ses tirs fadeaways, sa morsure de son maillot et sa direction d’équipe, ça m’a donné des frissons juste pour regarder comme si c’était un peu mambacita juste là. “

“Il a parlé avec fierté de toutes ses filles, même les petites filles, mais il y avait ce scintillement spécial dans ses yeux lorsque vous parlez de Gigi et de basket-ball avec Kob.”

La NBA a tenu un mémorial approprié à Kobe Bryant et Gianna le lundi 24 février au Staples Center. Barnes et le reste de la NBA ne l’oublieront pas de sitôt.