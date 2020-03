Matt Barnes voit une grosse doublure argentée dans une suspension NBA

Le coronavirus a grandement affecté les sports américains, car des ligues comme la NBA et la MLB ont toutes suspendu leurs activités. Alors que de nombreux fans de basket-ball sont déçus que la saison ait été suspendue, Matt Barnes choisit de voir le côté positif des choses.

Comme de nombreux fans du jeu, l’attaquant à la retraite est frustré de la fermeture de la ligue. Cependant, il pense qu’il y a toujours quelque chose de positif à tirer de cette situation.

Barnes pense que cette suspension entraînera certains des matchs éliminatoires les plus excitants que la ligue verra.

“S’il y a une sorte de doublure argentée, et c’est difficile de s’y attaquer maintenant, mais si vous donnez à ces gars une pause pour les éliminatoires et que vous construisez l’anticipation du retour de la NBA, vous donnez aux meilleurs joueurs du monde deux, trois, quatre semaines supplémentaires », a déclaré Matt Barnes lors de son apparition sur ESPN First Take (via Steve DelVecchio de Larry Brown Sports).

«L’énergie dans les séries éliminatoires va être hors des charts. Ce sera les meilleures séries éliminatoires que nous ayons vues parce que tout le monde est complètement reposé et en pleine santé. “

Plusieurs équipes en séries éliminatoires sont confrontées à des problèmes de blessures en ce moment, donc la suspension signifie que ces joueurs ont plus de chances de revenir dans l’alignement. Étant donné que les joueurs bénéficieront également d’une sorte de repos, cela signifie également de bonnes nouvelles pour le reste de la ligue. Les fans peuvent s’attendre à ce que les plus grandes stars de la NBA soient toutes reposées au moment où elles recommenceront à jouer.

Si le coronavirus n’annule pas complètement la saison NBA, les fans assisteront à un incroyable spectacle en séries éliminatoires qu’ils n’ont pas vu depuis longtemps.