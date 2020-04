Maurice Cheeks, Ben Simmons, Hal Greer

Avec la NBA dans une quarantaine infinie en ce moment sans date de retour claire pour le moment, nous allons essayer de passer le temps avec un petit jeu de départ un, de banc un, de coupe un style Philadelphia 76ers.

Oui, nous allons rouler avec ce jeu en commençant par les meneurs des Sixers. Les concurrents de vendredi sont Maurice Cheeks, Ben Simmons et Hal Greer qui sont quelques-uns des meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise, quelle que soit leur position.

Nous irons avec nos choix et ensuite vous, les fans, pourrez donner vos choix avec nous sur les réseaux sociaux. Alors plongeons-nous dedans!

Début: Maurice Cheeks

Nous commençons Cheeks dans ce cas parce qu’il est le meneur de jeu le plus complet. Il est le leader de tous les temps dans l’histoire de la franchise pour les passes et les vols et il était le leader de l’équipe titre de 1983. Il n’y avait pas grand-chose que Cheeks ne pouvait pas faire sur le terrain et il a été quatre étoiles au cours de sa carrière avec les Sixers car il est actuellement le meilleur meneur de jeu de l’histoire de la franchise. Il obtient le signe de tête de départ dans ce cas.

Banc: Ben Simmons

Oui, nous roulons avec Simmons sur Greer dans ce cas juste parce qu’il peut faire un peu plus. C’est un meneur de 6 pieds 10 pouces qui peut marquer à volonté autour du panier, rebondir avec les meilleurs d’entre eux et défendre avec les meilleurs comme il peut défendre 1 à 5. De toute évidence, son tir de saut le retient, mais il fait presque tout le reste au niveau élite et il pourrait être le meilleur meneur de la franchise s’il continue de s’améliorer. Nous devons le garder dans l’équipe.

Coupe: Hal Greer

Oui, nous supprimons le meilleur marqueur de tous les temps de la franchise. Ce n’est pas rien du tout chez Greer car il était une grande partie du titre de la franchise en 1967 et une franchise géniale, mais dans ce groupe actuel, Simmons a plus de sens à garder. Il est l’un des meilleurs joueurs du jeu quelle que soit sa position et c’est un athlète d’élite à ce niveau.

Avec qui iriez-vous pour vos choix? Connectez-vous avec nous sur Twitter et Facebook avec vos choix.

