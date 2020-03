Maurice Harkless pourrait renouveler avec les Knicks

Bien qu’étant à l’origine arrivé sous la forme d’un contrat expirant et d’un acteur Moe Harkless et les New York Knicks ils pourraient rester liés une fois que le coronavirus aura laissé la saison se poursuivre. C’est que le joueur a laissé une très bonne impression à la direction des New-Yorkais et pourrait accepter un renouvellement.

Harkless, né et élevé dans le Queens, est un fan des Knicks depuis son enfance et cela explique pourquoi il n’a pas négocié la résiliation de son contrat en février, après la date limite. En fait, selon Marc Berman du New York Post, plusieurs équipes étaient derrière lui mais le joueur a décidé de continuer à être lié aux Knicks.

Harkless met fin à son contrat de quatre ans de 40 millions de dollars qu’il a signé avec Portland en 2016 cet été. Même à 26 ans, le joueur pourrait continuer à jouer pour l’équipe de son choix et apporter son intensité et ses fondations défensives, parmi les meilleures de toute la NBA.

La partie 7 de la série #Knicks analyse les résultats de chaque joueur par ordre alphabétique. Vous êtes Maurice Harkless #Clippers https://t.co/6Z4PFTGQQW

– Marc Berman (@NYPost_Berman) 29 mars 2020

