Maverick Carter dit que Steph Curry aurait «du mal» à le garder

La quarantaine fait que tout le monde dit des choses que nous n’allons probablement pas les retenir à long terme. Et étant donné le manque de sport que nous pratiquons depuis si longtemps, les gens seront plus enclins à l’hyperbole que d’habitude. Ce fut le cas dimanche soir lorsque Maverick Carter, partenaire commercial de LeBron et co-fondateur de UNINTERRUPTED et SpringHill Entertainment, a suggéré que le gardien des Golden State Warriors Steph Curry aurait «du mal» à le garder pendant le spectacle ININTERRUPTED «After Party» suivant le premier épisodes de “The Last Dance”.

Au cours de cette émission, le coéquipier de Curry, Draymond Green, a également utilisé un exemple de l’émission de Michael Jordan jouant Danny Ainge au golf lors d’une série éliminatoire comme un exemple que la NBA n’était pas aussi «féroce» que les gens disent que c’était dans les années 80 et 90. . Ensuite, Carter, en essayant de parler du renforcement de l’équipe et de le relier à Michael Jordan, Scottie Pippen et les Bulls, a suggéré que la défense de Stephen Curry était si pauvre qu’il aurait du mal à le garder.

“Si je suis le meilleur pour faire mon truc, j’ai besoin que les autres ouvrent la voie pour que je puisse faire mon truc. Scottie (Pippen) s’est donc occupé de tout le reste. Ils ont apporté ces statistiques. Scottie a terminé deuxième en rebonds, deuxième en points, premier en interceptions, bla bla bla. “C’est comme les Warriors – le monde sait que Steph (Curry) ne peut pas jouer en défense. J’ai 38 ans – je n’ai pas joué un bon match de basket depuis 18 ans – Steph aurait du mal à me garder. «Mais Steph est le plus grand tireur du monde. Quand cette mère-enfant commence à rouler, vous ne pouvez pas l’arrêter – il peut frapper n’importe quel coup de n’importe où sur le terrain. (Hat-Tip NBC Sports Bay Area)

De toute évidence, Carter exagère clairement. Et je ne vais pas le tenir trop fort avec les choses qu’il a dites après avoir probablement bu quelques verres de 1942 pendant “The Last Dance”. Mais il l’a dit. Cependant, si c’était si grave, Green aurait probablement pris beaucoup plus d’offense à l’idée que Curry est un pauvre défenseur. Bien que cela ait pu être vrai au début de sa carrière, Curry n’est pas un passif en défense. Il est difficile, voire impossible, d’avoir une défense de tous les temps comme les Warriors l’avaient fait au cours des cinq saisons précédentes avec un «mauvais» défenseur.

.