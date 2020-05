Maverick Carter se souvient de sa première rencontre avec Michael LeBron et Michael Jordan

Avec des amateurs de sport du monde entier qui écoutent le documentaire «The Last Dance» sur Michael Jordan et les Chicago Bulls au cours de leur dernière saison en 1997-1998, des gens qui ont eu la chance de rencontrer l’homme au fil des ans partagent leurs histoires de au fil des ans, les fans ont tous pu voir une autre facette de la légende. L’une de ces personnes qui se souvient de la crainte qu’ils avaient lors de leur rencontre avec Jordan était l’ami et partenaire commercial de LeBron James, Maverick Carter, racontant l’histoire de l’après-spectacle UNINTERRUPTED aux côtés de Chris Paul et Paul Rivera.

Carter a parlé de lui et de LeBron en voyant Jordan sortir de son cabriolet rouge et flotter alors qu’il marchait, comme il l’a dit, comme voir «Jésus noir dans la chair». Il dit également que c’était lorsque LeBron était au lycée, où James et Carter lui ont parlé pendant environ 45 minutes.

Plus tôt cette semaine, LeBron a également parlé d’être presque ému aux larmes quand il a regardé les épisodes de ce week-end de «The Last Dance», qui comprenait Jordan dépassé par l’émotion lorsqu’il a remporté son premier championnat en 1991.

Mais alors que LeBron et ses proches tentent d’être gracieux à propos de Jordan, certains autres l’utilisent comme excuse pour rester avec les photos bon marché.

