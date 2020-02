Max Kellerman dit que Ben Simmons et Joel Embiid se rendent mutuellement meilleurs

Le plus grand débat autour des Philadelphia 76ers dans la saison 2019-2020 a été la crise de Joel Embiid et Ben Simmons. Toutes les têtes parlantes à la télévision ou à la radio sportive ont remis en question l’ajustement toute la saison et cela a pris de l’ampleur car les pièces entourant les All-Stars n’ont pas exactement eu une transition en douceur.

Les deux têtes parlantes du sport qui ont abordé ce sujet sont Max Kellerman d’ESPN et Stephen A. Smith sur First Take. Ils ont débattu toute la saison sur qui est le meilleur joueur et ce qui doit être fait pour que Philadelphie remporte un championnat.

Lundi était une question de savoir si le drame entourant les deux stars a été exagéré et Kellerman dit oui en disant:

Oui, beaucoup trop en fait. Ils ont 25-2 à domicile. Période. Quels que soient leurs problèmes sur la route, vous voyez de quoi ils sont capables. En outre, Embiid et Simmons ensemble s’améliorent ensemble. Vous pouvez voir offensivement leur efficacité. Leur efficacité offensive, Simmons monte avec Embiid plutôt que n’importe qui d’autre dans cette équipe et vice versa. Embiid est plus efficace lorsque Simmons est sur le terrain.

Pour Kellerman, le dup des Sixers joue ensemble depuis près de trois saisons maintenant et ils se comprennent mutuellement. Ils ont ri de l’idée que tous les deux ne pouvaient pas jouer ensemble le week-end à Chicago et ils ont prouvé par le passé qu’ils pouvaient faire en sorte que cela fonctionne. Ce sont les autres pièces autour d’eux qui n’ont pas pu le faire fonctionner.

Kellerman a ajouté:

Le problème avec les Sixers n’est pas Embiid et Simmons, c’est donc ce que je veux dire par trop d’en faire beaucoup … ils avaient beaucoup d’argent à dépenser pendant l’intersaison et ils l’ont dépensé à Al Horford et Tobias Harris. C’est le problème.

Kellerman fait une remarque car Horford et Harris ont été incohérents et il leur a été difficile de trouver leur rôle dans cette équipe. Il est arrivé au point où l’entraîneur Brett Brown a maintenant décidé de retirer Horford du banc alors qu’il essaie de faire roster cette liste.

C’est drôle, cependant, que Kellerman et Smith débattent de ce sujet de trop de drame entourant Embiid et Simmons quand ce sont eux qui en parlent le plus.

Embiid et Simmons ont eu un solide match des All-Star à Chicago et ils vont maintenant rentrer chez eux alors que les Sixers accueillent les Brooklyn Nets jeudi.

