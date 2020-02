Max Kellerman et Scottie Pippen disent que le meilleur joueur des Sixers est Ben Simmons

Les Philadelphia 76ers sont dirigés par deux grands joueurs des étoiles, Ben Simmons et Joel Embiid. Pourtant, beaucoup de gens se demandent s’ils vont même s’entraîner ou s’ils s’emboîtent sur le sol.

Ce fut le débat houleux de l’édition de jeudi de First Take on ESPN et Max Kellerman pense que Simmons est le meilleur joueur de l’équipe, pas Embiid et qu’ils doivent construire autour de lui. Il l’a comparé à la superstar des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo.

Kellerman a déclaré:

Je ne pense plus qu’il soit le meilleur joueur de cette équipe pour vous dire la vérité. Ce n’est pas que Simmons et Embiid ne peuvent pas coexister, ils coexistent très bien, les gens comprennent mal ce que je dis à ce sujet. Ils sont meilleurs avec deux All-Star, presque des superstars, dans la même équipe qu’une seule, je comprends. Mon argument a toujours été pour que Simmons devienne pleinement ce qu’il pourrait devenir, il a besoin de sa propre équipe construite autour de lui comme le Greek Freak a une équipe construite autour de lui. La différence entre Simmons et le Freak est que Simmons a de meilleures poignées et il est encore meilleur passant.

Ce que les Bucks ont fait à Milwaukee, c’était entourer Antetokounmpo de tireurs accomplis comme Khris Middleton, Eric Bledsoe, Brook Lopez, Wesley Matthews et d’autres. C’est ce que Kellerman dit que les Sixers devraient faire autour de Simmons.

Il ajouta:

Je pense qu’ils gagneront encore mieux comme le font les Bucks maintenant s’ils construisent autour de Simmons parce qu’ils libéreront son potentiel. Je vais vous donner un exemple, non pas que les Bulls seraient meilleurs sans Michael Jordan, mais certains ne savaient pas à quel point Scottie Pippen était génial quand il était à son apogée parce qu’il avait joué avec Michael Jordan… dans ce cas, c’est différent parce que vous (en regardant Pippen) avez bien travaillé ensemble. Dans ce cas, je ne sais même plus qu’Embiid est le meilleur joueur de l’équipe. C’est Simmons qui bouscule en défense, c’est Simmons qui fait fonctionner l’offensive.

Pippen, qui est une légende à part entière avec les Bulls, était d’accord avec Kellerman. Il a dit:

Je pense que Ben Simmons est le meilleur joueur de l’équipe de Philadelphie parce qu’il fait tellement. Il rend tous les joueurs meilleurs, il permet à tous les joueurs de s’épanouir grâce à ce qu’il peut faire en tant que joueur de basket. Un peu comme LeBron (James), très dominant en offensive, beaucoup de descente, c’est un de ces gars qui si le sol est ouvert, il s’épanouira et quand Embiid sera là, il retiendra Ben Simmons un peu.

Philadelphie est allée 6-3 lors des neuf matchs qu’Embiid a récemment ratés avec un ligament déchiré dans la main gauche et cela était dû à la maîtrise de Simmons, mais ils avaient besoin du grand homme pour obtenir des arrêts défensifs.

D’autres ne ressentent pas la même chose que l’entraîneur des Los Angeles Clippers, Doc Rivers, a récemment comparé Simmons et Embiid à Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar. Ce que les Sixers décident de faire avec ce duo talentueux, mais mercuriel, reste à voir.

