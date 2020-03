McGee: “LA Lakers, la meilleure équipe du monde en ce moment”

Los Angeles Lakers ils avaient perdu les deux premiers matchs qu’ils avaient disputés cette saison contre leurs voisins Los Angeles Clippers et contre d’autres grandes équipes de la ligue, ils avaient montré des faiblesses. Le week-end dernier, cependant, ils ont battu les Bucks et les Clippers d’un coup, ce qui a fait remonter le moral avec les nuages. JaVale McGee, le premier centre du violet et de l’or, a pris la parole après le match:

“La victoire a été très importante pour faire taire tous ceux qui doutaient. ‘The Lake Show’ est la meilleure équipe du monde en ce moment.”

Il enchaîne #LakeShow

Los Angeles Lakers (@Lakers) 8 mars 2020

La dernière fois que les Lakers avaient remporté deux des quatre meilleures équipes de la ligue consécutivement, c’était en 2009, quand ils avaient battu les Boston Celtics et les Cleveland Cavaliers avec Pau Gasol et Kobe Bryant comme stars.

“Il y a beaucoup de facteurs de ces matchs qui ne vont pas être importants face aux séries éliminatoires, au-delà de gagner ou de perdre, mais il est important de mettre en place des habitudes que nous essayons de construire, il est important pour nos enfants de pouvoir performer à un niveau élevé devant deux des meilleures équipes de la ligue “, a déclaré Frank Vogel, l’entraîneur des Lakers, après le duel.

Vogel parle des ajustements de 2e mi-temps que l'équipe a faits pour obtenir l'avantage sur les Clippers.

Los Angeles Lakers (@Lakers) 9 mars 2020

