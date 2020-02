Meilleur choix de paris des Lakers vs Warriors: les pros frappent plus / moins sans LeBron James

Crédit:

La grande nouvelle de la rencontre des Lakers-Warriors de ce soir a éclaté hier soir, car il a été annoncé que LeBron James manquerait ce match. Apparemment, il est assez important compte tenu de la réaction du marché.

Après avoir retiré l’écart de la planche – il était aux alentours de -13 -, les oddsmakers l’ont rouvert ce matin vers -10,5, ce qui est proche de son niveau actuel (Lakers -10 sur la majeure partie du marché).

Mais alors que l’écart n’a peut-être pas beaucoup changé depuis l’ajustement suite aux nouvelles de LeBron, le over / under a bougé pendant la majeure partie de la matinée. Et les objets tranchants sont à l’origine de cette cause.

Lakers vs Warriors – Choix de paris pointu

Contrairement à la propagation, il y avait beaucoup de désaccord quant à l’endroit où le total devrait être rouvert ce matin. Certains magasins n’ont pas beaucoup changé du tout, tandis que d’autres ont fait des baisses drastiques, mais le consensus s’est rapidement établi à environ 223 (contre 225,5).

