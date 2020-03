La NBA étant sur une pause indéfinie en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus (COVID-19), le gardien de réserve des Houston Rockets, Austin Rivers, a pris lundi le temps de répondre aux questions des fans sur Instagram.

En ce qui concerne le nouveau coéquipier Russell Westbrook, qui a rejoint les Rockets via un échange à succès avant la saison 2019-2020, Rivers a déclaré:

Russ est mon coéquipier préféré que j’ai probablement jamais eu. C’est juste un gars incroyable. L’une des personnes les plus mal représentées…

Je pense que les gens le présentent d’une manière qui n’est tout simplement pas lui. Il est probablement le meilleur coéquipier que j’ai jamais eu dans ma vie. Un gars incroyable et un joueur incroyable. C’était incroyable de jouer avec lui. Il est incroyable. La passion avec laquelle il joue tous les soirs est inspirante. Ce fut un processus incroyable de jouer avec lui.

Rivers a marqué 8,5 points (35,8% sur 3 points) en 23,4 minutes par match cette saison. Maintenant dans sa deuxième saison à Houston, le joueur de 27 ans a souvent joué à côté de Westbrook dans les unités dirigées par les bancs de Houston.

Westbrook, âgé de 31 ans, ancien joueur par excellence et neuf fois joueur de la NBA All-Star, marque en moyenne 27,5 points (47,4% des tirs), 8,0 rebonds et 7,0 passes décisives par match lors de sa première saison avec les Rockets (40-24). .

Un rapport publié dimanche a indiqué que la reprise la plus précoce possible de cette saison est probable entre le milieu et la fin juin, et probablement sans fans.

