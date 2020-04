Meilleur joueur Euro, meilleure perspective Euro NBA, et plus – The Athletic

J’ai commencé un voyage de cinq mois à travers l’Europe avec trois questions en tête: qui est le meilleur joueur de basket-ball européen? Qui est le meilleur espoir de la NBA? Et la meilleure équipe du continent pourrait-elle atteindre les éliminatoires de la NBA?

Le voyage m’a conduit à travers l’Espagne, la France, la Belgique, le Royaume-Uni, la Croatie, la Serbie et la Roumanie et comprenait des entretiens téléphoniques avec des entraîneurs et des joueurs de plusieurs autres pays. Ces nations et leurs ligues professionnelles de basket-ball sont très différentes. Et à cause de cela, les réponses à mes trois questions brûlantes provenaient de divers horizons et perspectives.

Grâce à l’anonymat, 21 entraîneurs et joueurs, américains et étrangers, qui évoluent dans des ligues professionnelles européennes, ont répondu à trois questions sur le basketball outre-Atlantique. Deux n’étaient pas sûrs de la meilleure perspective NBA et se sont abstenus de voter, mais sinon, chacun a enregistré une réponse à chaque question. Leurs idées donnent un aperçu de ce que pense la communauté des cerceaux en Europe …

.