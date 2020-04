Meilleur joueur par excellence de Steph Curry en 2015-16 au cours des 20 dernières années

La saison 2015-16 de Steph Curry a été l’une des plus impressionnantes de l’histoire du basket-ball et lui a valu le prix du joueur le plus utile à l’unanimité, le premier joueur à obtenir chaque vote.

Ce n’était pas seulement la meilleure saison d’un joueur cette année-là; Bleacher Report a écrit que la saison de Curry était la meilleure de toutes les saisons MVP remontant à 2000.

«Il était principalement responsable de la redéfinition de la façon dont l’offensive pouvait être jouée, et il a ouvert la voie tout en menant son équipe à un total de victoires jamais vu auparavant.»

Le fait que sa saison ait révolutionné la façon dont le basket-ball est joué l’a élevé au-dessus des autres que Bleacher Report a envisagés.

De tous les autres MVP de cette liste, le seul dont l’équipe a changé le jeu était le n ° 11 de la liste: le gardien des Suns de Phoenix, Steve Nash, dont le rythme rapide et fou de 3 points «Seven Seconds or Less» était un précurseur de les guerriers. L’ancien directeur général des Suns, Steve Kerr, et Golden State l’ont propulsé au niveau supérieur.

Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle Curry était n ° 1. Ses statistiques étaient folles. Ses 402 3 points étaient environ 41% de plus que son précédent record de 286. Comme Time l’a souligné après la saison 2016, c’est comme si Barry Bonds établissait le record du home run à 73, puis atteignait 41% de plus l’année suivante – ce qui serait 103 circuits.

Rapport Bleacher: «Son pourcentage de tir réel de 66,9 n’est pas seulement le plus élevé généré par quiconque dans ce domaine; c’est le plus élevé jamais produit en une saison impliquant au moins 1 000 tentatives de placement. “

Il a eu un swing net de 23,1 points, ce qui était le plus de n’importe quel MVP au cours des 20 dernières années, selon Bleacher Report.

Curry est devenu le septième joueur de la NBA à avoir une saison 50/40/90 et le premier à marquer plus de 30 points par match au cours de la même saison.

De plus, le succès de l’équipe: les Warriors sont devenues la meilleure équipe de saison régulière de tous les temps avec 73 victoires.

“Même dans une collection de saisons aussi remarquable, Curry’s se démarque.”

.