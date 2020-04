Meilleur scénario pour reprendre la saison 2019-20 NBA

Depuis que la NBA a suspendu ses opérations le 11 mars pour aider à combattre la pandémie de coronavirus (COVID-19), il y a eu un certain nombre de plans pour ramener la saison 2019-20.

La suspension d’origine devait durer seulement 30 jours, mais il est devenu clair très tôt que ce ne serait pas possible. Ensuite, l’idée de jouer à des jeux dans des installations d’entraînement sans fans est devenue la théorie populaire. Maintenant, il semble que la seule façon pour le basket-ball de revenir pour la saison 2019-2020 est de jouer tous les matchs dans une bulle depuis Las Vegas, au Nevada.

Si la NBA peut trouver une sorte de système de test à réponse rapide, alors les joueurs pourraient tous rester à Las Vegas ensemble pendant la saison.

Si cela devait se produire, cependant, cela déplacerait le calendrier NBA en permanence de manière permanente, comme indiqué dans une option de scénario du meilleur cas de Bobby Marks d’ESPN:

Cela pourrait être le meilleur scénario:

Début juillet – début des séries éliminatoires de la NBA

Mi-août – Finales NBA

Fin août – Projet

1er septembre – Début de la FA

10 septembre – Ligue d’été / automne

10 décembre – Ouverture du camp d’entraînement

25 décembre – Ouverture de la saison régulière (82G)

Mi-juin – fin de la saison régulière

– Bobby Marks (@ BobbyMarks42) 10 avril 2020

Dans ce meilleur scénario, la NBA devrait amener tous ses joueurs à Las Vegas au début du mois de juin, afin qu’ils puissent commencer une sorte de camp d’entraînement. Et bien que ce ne soit pas un scénario irréaliste, il y a certainement des façons dont cela pourrait mal tourner.

Pour mener à bien ce plan, la NBA aurait besoin d’une autorisation des responsables de la santé assez rapidement, car ils devraient avoir tous les arrangements pour le camp d’entraînement, les voyages et les jeux pris au début de juin.

Si le commissaire Adam Silver et la ligue peuvent y arriver, alors ce plan est parfaitement logique. De toute façon, la NBA avait discuté du décalage de la saison deux mois plus tard, et c’est le tremplin parfait pour expérimenter cela.

La NBA commençant le jour de Noël et se terminant en juillet ou en août garantirait qu’il y ait toujours du sport. Et ce serait une belle consolation de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment.