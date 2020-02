Meilleure semaine de ma vie avec Kobe Bryant

Ayant grandi à Burbank, en Californie, j’ai idolâtré Kobe Bryant.

Je suis tombée amoureuse du sport – le basket-ball en particulier – à un très jeune âge et certains de mes premiers souvenirs sont assis sur le canapé avec mon père et regardent Kobe et Shaquille O’Neal dominer la ligue au rythme de trois championnats consécutifs.

C’est la raison pour laquelle j’ai commencé à jouer au basket et je voulais devenir un YMCA Jr. Laker à l’âge de six ans et à ce jour, c’est toujours la raison pour laquelle le basket-ball est une grande partie de ma vie en écrivant pour Lakers Nation.

Depuis mes huit ans, je me souviens avoir demandé – la mendicité – à mes parents de me permettre d’aller au camp de Kobe pendant l’été. C’était assez cher (c’était le camp de Kobe après tout) donc chaque année, la réponse était un non catégorique.

Après environ cinq ans de mendicité, mes parents m’ont finalement surpris lors de mon anniversaire en 2008 et cet été-là, mon meilleur ami Alec et moi avons finalement pu aller au camp de Kobe.

C’était cinq jours à Loyola Marymount et c’était la première et la seule fois où je me rendais dans un camp sans sommeil. Cela signifiait que pendant cinq jours consécutifs pendant la journée et la nuit, je pouvais simplement jouer au basket.

Pour moi, la partie la plus cool était que ce n’était pas comme beaucoup d’autres camps de joueurs de la NBA où ils montraient le visage pendant une heure ou deux et c’était tout. Kobe était là tous les jours pour travailler avec des enfants – garçons et filles – de tous âges afin de nous aider à nous améliorer en tant que basketteurs. C’était du basket sans arrêt et une chance de rencontrer Kobe. J’en ai adoré chaque seconde.

L’un des moments forts pour moi a été la toute première nuit. Kobe a amené un groupe de ses coéquipiers des Lakers comme Luke Walton, Jordan Farmar, Trevor Ariza, Sasha Vujacic et Adam Morrison ainsi que certains jeunes joueurs universitaires comme James Harden et O.J. Mayo où ils ont joué un match dans le gymnase LMU pour nous tous.

Je me suis assis sur la ligne de base – à quelques centimètres de la cour – et j’ai regardé Kobe leur donner du travail. La plupart des joueurs n’ont pas pris tout cela au sérieux, considérant qu’il s’agissait simplement d’un jeu de ramassage devant un groupe d’enfants. Mais pas Kobe. À en juger par le visage de Kobe, vous n’auriez pas su s’il s’agissait d’un match de ramassage durant l’intersaison ou le match 7 de la finale de la NBA. Il a marqué environ 40 points, abusant constamment de Luke et Sasha et nous avons tous adoré chaque seconde.

C’était la meilleure partie du camp. Cependant, la nuit suivante est venue le pire… ou du moins je le pensais à l’époque. Nous étions tous logés dans les dortoirs du LMU et certains enfants audacieux ont pensé que ce serait une bonne idée de crier après chaque élève qui est passé vers 23 heures. jusqu’à 2 heures du matin

Certains des commentaires étaient très inappropriés et finalement, les conseillers se sont suffisamment fâchés qu’ils nous ont tous menacés qu’ils appelleraient Kobe ici si cela continuait. Étant un groupe d’enfants, personne ne les prenait au sérieux… et c’était une erreur.

La prochaine chose que nous avons su, nous étions tous dans le parking à 2 heures du matin pour faire des suicides, faire des pompes et des redressements assis alors que Kobe nous criait dessus à pleins poumons. Certains enfants pleuraient, d’autres riaient encore, je pensais juste à la façon dont [expletive] fou c’était d’avoir 13 ans et de faire des suicides dans un parking au milieu de la nuit au Kobe Bryant Basketball Camp. Comme… qui d’autre ferait ça pour donner une leçon à un groupe d’enfants qui se moquaient d’autres que Kobe?

Je ne vais pas inventer une histoire sur la façon dont cette nuit m’a inculqué une éthique de travail folle, mais je dirai que Kobe est une grande raison pour laquelle j’ai l’éthique de travail que j’ai aujourd’hui. Grâce à la «mentalité Mamba», il m’a appris que pour arriver là où vous voulez être, vous devez faire le travail que les autres ne feront pas. Et cette douleur est temporaire, mais l’héritage est éternel.

La semaine dernière n’a certainement pas été facile, mais c’était vraiment beau de voir la ville de Los Angeles et le monde se rassembler pour pleurer la perte de Kobe, Gianna Bryant et les sept autres vies perdues dans cet accident d’hélicoptère.

Entendre toutes les différentes histoires de Kobe m’a fait pleurer, mais cela m’a aussi fait sourire en sachant qu’il avait eu un impact sur tant d’autres vies comme il a fait la mienne. Je n’avais pas pensé à ce camp depuis longtemps mais avec le recul, je peux honnêtement dire que c’était l’une des meilleures semaines de ma vie. Pas un souci dans le monde, juste jouer au jeu que j’aime tout en regardant de près mon idole.

Merci pour cela et tous les autres souvenirs, Kobe.