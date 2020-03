Meilleurs buteurs de la NBA en 2019/2020 coronavirus Luka Doncic

L’absence de basket-ball encourage à évaluer tout ce qui s’est passé jusqu’à présent et à réfléchir avec une attention particulière à ce qui a été vu dans le NBA. Le championnat est notamment en danger en raison de la pandémie de coronavirus, qui a mis la ligue en quarantaine et compromet gravement son achèvement. Le commissaire a déjà manifesté son intention de contester le solde du mois de juin, compte tenu des énormes pertes économiques qui se produiraient en cas d’annulation du concours. Mais ce n’est pas le moment de se lamenter.

Compte tenu des statistiques, nous avons trouvé sans chercher trop de surprises en ce qui concerne les meilleurs buteurs. Et c’est qu’il était l’un de ceux qui ont le plus marqué cette saison, il y a des joueurs dont le caractère de buteurs obligatoires et le fait d’être dans des équipes sans grandes aspirations, feraient penser qu’il était probable qu’il était plus haut. C’est le cas de Brandon Ingram ou Zach lavine. Il est également surprenant de voir en dehors de ce groupe restreint un Jayson Tatum qui devient le grand leader des Celtics ainsi que Donovan Mitchell, dont les performances ont baissé et ce n’est pas le flux offensif le plus évident du Jazz. Mais surtout, la surprise réside dans Lebron James à la onzième place, avec 25,7 points en moyenne. Devant les Lakers, dix joueurs au profil très diversifié mais au talent incontestable. Ceux-ci sont le dix meilleurs buteurs de la NBA lors de la saison 2019/2020.

1. James Harden: 34,4 par match

2. Bradley Beal: 30,5 par match

3. Giannis Antetokounmpo: 29,6 par match

4. Apportez jeune: 29,6 par match

5. Damian Lillard: 28,9 par match

6. Luka Doncic: 28,7 par match

7. Russell Westbrook: 27,5 par match

8. Kawhi Leonard: 26,9 par match

9. Anthony Davis: 26,7 par match

10. Devin Booker: 26,1 par match

.