Meilleurs centres de l’histoire des Los Angeles Lakers

Quand on parle des plus grands centres de Los Angeles Lakers de tous les temps, le premier nom qui me viendra probablement à l’esprit est Kareem Abdul-Jabbar – et c’est compréhensible. À son apogée, le centre de 7 pieds 2 pouces était une force dominante avec l’un des coups les plus emblématiques de l’histoire de la NBA.

Néanmoins, il existe encore un certain nombre de grands noms qui composent la liste des plus grands centres de l’histoire des Lakers. Aujourd’hui, nous jetons un regard sur les carrières historiques d’une poignée d’entre eux.

Mention honorable: Anthony Davis

Le temps d’Anthony Davis avec le Purple & Gold a été bref. Malheureusement, la pandémie actuelle de coronavirus a mis un terme (espérons-le pas à une fin) à la première saison de 27 ans avec L.A.Néanmoins, on ne peut nier que Davis a été extrêmement impressionnant dans le court laps de temps que nous l’avons vu en tant que Laker.

En 55 matchs jusqu’à présent cette saison, le grand joueur de 6 pieds 10 pouces a récolté en moyenne 26,7 points (sur 51,1% des tirs), 9,4 rebonds, 3,1 passes décisives, 1,5 interception, 2,4 blocs et 1,2 triplé par match. Son arrivée à l’été a propulsé les Lakers dans la lutte pour le titre instantané, et ils ont absolument répondu aux attentes élevées, se classant actuellement au premier rang d’une Conférence Ouest impitoyable.

Maintenant, Davis a joué la majorité de ses minutes au 4 cette saison, mais il a quand même joué un bon morceau au centre et les Lakers vont souvent le voir au 5 quand cela compte vraiment. Il a également joué plus de centre au cours de sa carrière. La taille de l’échantillon pour AD avec les Lakers est sans aucun doute petite, mais nous sommes sûrs qu’il sera là-haut avec les meilleurs d’entre eux une fois que tout sera dit et fait.

Mention d’honneur: Pau Gasol

Un autre joueur que nous avons dû affronter ici est Pau Gasol, qui a joué un rôle central lors du titre consécutif de Los Angeles en 2009 et 2010. Techniquement, Gasol a joué plus au centre même avec Andrew Bynum autour (par Basketball-Reference), c’est pourquoi il en fait une mention honorable sur cette liste.

Néanmoins, nous avons également classé l’Espagnol comme l’un des meilleurs attaquants de puissance de l’histoire des Lakers, et une analyse plus approfondie de ses contributions à la franchise peut être consultée ici.

George Mikan

George Mikan a joué pour la franchise – puis les Lakers de Minneapolis – entre 1948 et 1956. Mikan a révolutionné le jeu avec sa taille et sa domination. Il était si bon que beaucoup le considèrent comme la raison pour laquelle le chronomètre de 24 secondes a été mis en place, seulement pour uniformiser un peu les règles du jeu.

Il a été le meilleur buteur de la ligue au cours de ses trois premières années dans la BAA / NBA, avec une moyenne de 28,0 points, 14,1 rebonds et 3,1 passes décisives au cours de cette période. Mikan a été quadruple joueur d’étoiles et a remporté cinq championnats avec les Lakers.

Wilt Chamberlain

Les années 1960 appartenaient au grand Wilt Chamberlain, et il a les pouvoirs pour le prouver au cours de son illustre carrière: recrue de l’année, 13 fois All-Star, sept fois champion de la notation, 10 fois All-NBA team membre, membre de l’équipe All-Defensive à deux reprises, MVP ponctuel de la finale et quadruple MVP de la saison régulière.

Il ne fait aucun doute que Chamberlain était l’un des plus grands hommes de cette ligue, mais la mise en garde ici est qu’il a rejoint les Lakers au crépuscule de sa carrière. Il avait déjà 32 ans lorsqu’il a signé avec L.A., mais il a quand même réussi à remporter l’un de ses deux championnats avec le Purple & Gold. Au cours de sa meilleure année en tant que Laker, Chamberlain avait toujours une moyenne de 27,3 points et 18,4 rebonds par match, mais c’était loin de sa moyenne de 50,4-25,7 à 25 ans.

Shaquille O’neal

Shaq était la force la plus dominante de la NBA dans les quelques années qui ont suivi la retraite de Michael Jordan. Shaq a eu huit années glorieuses avec les Lakers, et il faisait partie intégrante de ce triplé historique de 2000-2002. Aux côtés du grand Kobe Bryant, ces deux-là sont considérés par beaucoup non seulement comme le couple le plus formidable de l’histoire des Lakers, mais aussi dans toute la NBA.

Mais comme le destin le voudrait, les différends d’O’Neal avec Bryant entraîneraient leur rupture tristement célèbre en 2004. Shaq se rendrait au Miami Heat pour s’associer au futur Dwyane Wade, avec les deux forces réunies pour remporter le quatrième et dernier titre de la NBA de Shaq en 2006. Nous ne saurons jamais combien de championnats de plus le duo Shaq-Kobe aurait gagné s’ils venaient de s’entendre.

Kareem Abdul-Jabbar

Le grand Kareem Abdul-Jabbar arrive en tête de liste pour une raison simple: une domination soutenue. L.A.a décroché l’or avec le grand homme de 7 pieds 2 pouces quand ils l’ont obtenu dans un métier des Milwaukee Bucks à l’été 1975, et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Abdul-Jabbar a terminé sa carrière en tant que vainqueur de la recrue de l’année, 19 fois All-Star, 15 fois membre de la NBA, 11 fois membre de l’équipe All-Defensive, deux fois MVP Finals et six fois régulier- MVP de la saison.

Néanmoins, son exploit le plus impressionnant devrait être les cinq championnats qu’il a remportés avec les Lakers. Jouant aux côtés de la légende des Lakers Magic Johnson, Abdul-Jabbar et les «Showtime Lakers» ont remporté le titre en 1980, 1982, 1985, 1987 et 1988. Il a également remporté un championnat avec les Bucks dans sa deuxième année, ce qui en fait un six- fois champion NBA au total.

En tant que Laker, Abdul-Jabbar a en moyenne 22,1 points (sur 56,7% du terrain), 9,4 rebonds, 3,3 passes décisives, 0,9 interceptions et 2,5 blocs par match. Ces chiffres ne sont que «bas» car ils sont réduits par les dernières saisons de sa carrière, mais il était une machine double-double pour commencer sa carrière de Lakers et est resté assez efficace dans la quarantaine.