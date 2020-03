Meilleurs défenseurs de la NBA dans le ballon vole 2019/2020

Il vaut la peine de profiter de la pause dans le NBA par coronavirus pour décomposer les statistiques qui ont des interprétations pertinentes. L’un d’eux fait référence aux vols de balle. Peut-être que certains de ceux qui apparaissent dans les premières positions ne sont pas perçus par l’imagination collective comme de grands défenseurs, mais il existe des profils très différents de “voleurs” dans la ligue. Il y en a qui font de l’intensité de leur mode de vie, des hommes qui collent comme des patelles à leurs pairs et volent des balles par abrasion. Il y en a aussi avec des mains rapides, une bonne taille et une capacité d’anticipation, alors que vous ne pouvez pas ignorer le rôle des joueurs qui ne montrent peut-être pas une grande intensité en défense un par un, mais dans les changements défensifs, ils sont mortels.

Ce profil est celui qui répond parfaitement James Harden. Oui, vous avez bien lu. La star des Rockets, généralement vilipendée pour sa passivité défensive, est le sixième joueur à avoir volé le plus de balles de la ligue grâce à sa volonté de rester avec de gros hommes au poste bas et une grande intelligence à anticiper. Un bateau bientôt, il faut mentionner que les spécialistes de ce combat Ricky Rubio, Marcus Smart, Jimmy Butler, Robert Covington ou Patrick Beverley ils sont dans des positions beaucoup plus en arrière que prévu, alors qu’ils ont fui parmi les joueurs les plus prolifiques dans les vols comme Russell Westbrook ou Dejounte Murray.

Bien que s’il y a quelque chose de vraiment surprenant, c’est la présence dans une position très importante d’un grand homme: Andre Drummond. Le centre des Cavaliers rebondit non seulement avec maîtrise, mais il est capable de voler des balles dans la zone, affichant une capacité innée à atteindre lorsque les équipes adverses recherchent leurs grands attaquants. Ben simmons Il remplit son rôle de joueur total en menant un classement dans lequel les joueurs importants avec le statut d’étoile abondent, ignorant ce mantra que les bons ne défendent pas dans la NBA et il y a des spécialistes dans ces leaders. Seuls Murray et Kris Dunn Ils se distinguent dans les tâches défensives sans être des hommes pertinents dans l’avenir de leurs franchises et ayant de nombreux points en main. Ceux-ci sont le 10 joueurs qui volent le plus de balles par match dans la NBA.

1. Ben simmons: 2,1 vols par match

2. Kris Dunn: 2,0 interceptions par match

3. Andre Drummond: 1,9 interceptions par match

4. Fred VanVleet: 1,8 interceptions par match

5. Kawhi Leonard: 1,7 interceptions par match

6. James Harden 1,7 interceptions par match

7. Dejounte Murray: 1,7 interceptions par match

8. Jimmy Butler: 1,7 interceptions par match

9. Jrue Holiday: 1,7 interceptions par match

10. Russell Westbrook: 1,7 interceptions par match

.