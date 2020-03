Meilleurs épingles NBA de la saison 2019/2020

Rien de mieux lors d’une pause compétitive comme celle dans laquelle nous sommes plongés à cause du coronavirus, que de se réfugier dans l’analyse et l’interprétation des données statistiques. De nombreuses conclusions peuvent être tirées si elles sont décomposées à partir d’un prisme constructif et c’est ce que nous entendons faire avec le domaine de l’assistance Qui est le meilleur passeur de la NBA? C’est une question récurrente et difficile à répondre catégoriquement, mais à laquelle les données sur le nombre moyen de passes décisives par match peuvent aider à répondre, au moins en partie. Il convient de rappeler que les passes décisives dans la ligue américaine sont calculées différemment du basket-ball FIBA, en comptant comme telle la dernière passe du jeu, que le marqueur ait rebondi ou non avant le lancement.

Ainsi, la première chose frappante est qu’un seul joueur est à ce jour en double nombre de passes décisives. C’est Lebron James. La star des Lakers s’est consacrée à faire jouer ses coéquipiers et à être à la tête d’un jeu collectif qui vise à impliquer de nombreux joueurs dans le désir du ring. Un autre problème à noter est l’absence absolue de joueurs internes, ni attaquants ni centres, parmi les meilleurs passants. Le candidat idéal semblait Nikola Jokic, mais le Serbe est 15e sur la liste. Le Lebron mentionné, Ben Simmons et Luka Doncic Ce sont les plus grands joueurs de la liste.

La présence de Devonte Graham, l’un des candidats les plus améliorés de la saison, tandis que le nom de James Harden brille avec une brillance particulière. Et c’est qu’il y en a beaucoup qui accusent les Rockets d’agglutiner beaucoup de balle et d’être individualiste, mais James fait en moyenne 7,4 passes décisives par match, ce qui dément ce courant de pensée. Parmi les absents, il peut surprendre de ne pas voir Chris Paul ou Spencer Dinwiddie, tandis qu’une mention distincte mérite la grande performance de Ricky Rubio, installé parmi les grands. Ceux-ci sont le 10 joueurs qui donnent le plus de passes décisives au cours de la saison NBA.

1. Lebron James: 10,7 passes décisives par match

2. Apportez jeune: 9.3 passes décisives par match

3. Ricky Rubio: 8,9 passes décisives par match

4. Luka Doncic: 8.7 passes décisives par match

5. Ben simmons: 8.2 passes décisives par match

6. Damian Lillard: 7,8 passes décisives par match

7. Kyle lowry: 7,7 passes décisives par match

8. Devonte Graham: 7,5 passes décisives par match

9. James Harden: 7.4 passes décisives par match

10. Malcolm Brogdon: 7,1 passes décisives par match

