Meilleurs joueurs asiatiques de l’histoire du basket-ball

C’est le continent le plus peuplé du monde, celui dans lequel la NBA Il a pénétré plus fortement au niveau des médias et où des initiatives évidentes sont menées pour le promouvoir, mais le basket-ball asiatique ne décolle toujours pas. Chine, Iran et dans une moindre mesure Japon, ils sont érigés dans les trois pays qui dominent le plus si l’on exclut le puissant Israël, qui géographiquement et au niveau des compétitions de la FIBA ​​fait partie de l’Europe. Philippines C’est le pays où ce sport a acquis une plus grande pertinence historique. Ses plus de 106 millions d’habitants respirent le basket-ball des quatre côtés et sont une source inépuisable de joueurs, bien que leur force ait toujours été basée sur le collectif. Nous passons en revue les pionniers qui ont le mieux représenté le basket-ball sur ce continent et qui peuvent être considérés meilleurs joueurs de l’histoire du basket asiatique.

Il ne fait aucun doute qu’il est Yao Ming. Le géant de 2,29 m a gagné sa pertinence en NBA avec une longue carrière, avec 11 saisons dans l’élite et de très bons chiffres dans les Rockets de Houston. Son potentiel en tant que booster de basket-ball dans un marché aussi vaste que la Chine a été exploité par la ligue à un niveau sportif et commercial, mais autant que l’ABC ait élevé sa barre pour attirer des talents américains, les Chinois ne comprennent toujours pas tactiquement le développement de jeux ou ne créent pas une école puissante. Yi Jianlian il a acquis un certain niveau et a passé quatre ans en NBA avant de rentrer dans son pays.

La majorité des joueurs asiatiques qui se démarquent dans leur pays sont recrutés par la NBA et presque tous sont des hommes de grande taille. L’Iranien Hamed Haddadi Il est un représentant clair du talent sous le conseil d’administration, un joueur d’une autre époque qui continue de vibrer dans son pays et qui a passé des années méritoires dans la meilleure ligue du monde avec le maillot des Grizzlies avant d’aller en Chine et de revenir pour être un prophète dans son la terre. Un autre bon joueur chinois était Wang Zhizhi, premier drafteado de la ligue de cette nationalité et qui a passé cinq ans dans la NBA. Le pionnier était également puissant Mengkee Bateer, qui a remporté un ring avec les Spurs même s’il n’avait pas de rôle principal. Je l’ai aussi Sun Yue avec les Lakers en 2009, un attaquant talentueux qui a vécu presque toute sa carrière à l’ABC et qui a marqué l’histoire de son équipe nationale.

Zhou Qi Il était également un protagoniste dans son pays et bien qu’il ait essayé de sauter dans la NBA et n’a pas porté ses fruits, sa carrière a été prolifique dans la CBA, faisant trembler ses rivaux sous la planche. Tous ces joueurs suivent le schéma des gigantones dans lequel se situe la ligue américaine dans le but de pouvoir les modeler, comme ce fut le cas avec Ha Seung-Jin. Le seul qui s’éloigne de ce profil est la base de 1,75 m Yuta Tabuse, reconnu dans le monde entier comme le meilleur joueur japonais de l’histoire jusqu’à présent. Il a joué un an dans les Suns puis a développé une carrière prolifique dans son pays, où peu à peu de nouveaux talents émergent, sans oublier les intermittents Jeremy Lin, qui visait bien plus qu’il ne l’a été, mais est un joueur remarquable.

Et c’est qu’en regardant vers l’avenir, il y a de grands espoirs pour les deux Rui Hachimura, déjà présent en NBA et démontrant son grand niveau, et le jeune philippin Kai Sotto, qui à 17 ans mesure déjà plus de 2,17 m et montre des mouvements étonnants dans et hors de la peinture. Le Real Madrid et le FC Barcelone étaient intéressés par lui, mais il a décidé d’aller jouer au High School aux États-Unis, notamment à Atlanta (Géorgie). On attend beaucoup de ce joueur qui sera poli aux États-Unis dans le but de faire bientôt le saut en NBA.

