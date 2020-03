Meilleurs joueurs Celtics dans l’histoire de la franchise

Les Boston Celtics sont l’une des deux grandes franchises NBA, l’autre étant les Los Angeles Lakers.

Alors que les Lakers ont une plus grande popularité dans le monde, ce sont les Celtics qui détiennent le plus de championnats de l’histoire de la ligue avec 17 contre 16 pour les Lakers.

Étant donné le succès de Boston, il devrait sembler évident à quiconque, même à ceux qui ne se soucient pas du basket-ball, que les C ont eu énormément de grands joueurs qui franchissent leurs portes.

En conséquence, établir une liste des meilleurs joueurs Celtics de tous les temps est tout à fait la tâche, mais essayons.

Voici les cinq meilleurs joueurs de l’histoire des Celtics:

5. Kevin McHale

Kevin McHale était essentiellement le Manu Ginobili des grands hommes dans les premières étapes de sa carrière.

Non, pas en termes de style de jeu, mais parce qu’il était en fait le sixième homme des Celtics jusqu’en 1985. Bien sûr, il a joué les minutes de départ et a été l’un des trois meilleurs joueurs de Boston, un peu comme Ginobili pendant ses jours aux San Antonio Spurs.

McHale a défini une ère de gros joueurs à venir une décennie après son apogée, car il est largement considéré comme l’un des meilleurs buteurs à bas poteau que le jeu ait jamais vu.

Son arsenal de mouvements sur le bloc était inégalé, et il a aidé à transformer le futur Celtic Kevin Garnett en la présence dominante qu’il était pendant que McHale était au service du front office des Timberwolves du Minnesota.

McHale était également un excellent protecteur de jante, ayant en moyenne 1,7 bloc par match tout au long de sa carrière, et il n’a probablement pas assez de crédit pour sa défense en général.

Le produit de l’Université du Minnesota affiche des moyennes de carrière de 17,9 points et 7,3 rebonds par match tout en tirant 55,4% du sol et a aidé Boston à remporter trois championnats de la NBA.

4. Paul Pierce

Pour l’ère d’aujourd’hui des fans des Celtics, Paul Pierce est leur version de Larry Bird.

Bien que Pierce ne possède pas à peu près le nombre de réalisations de Bird, il était une force dominante à part entière à son apogée, représentant l’un des marqueurs les plus prolifiques de la NBA.

Pierce était l’un des joueurs offensifs les plus douces que vous verrez. Il pouvait tout faire un peu. Il pouvait tirer. Il pouvait gérer. Il pourrait passer. Il pouvait poster. Il pourrait atteindre la ligne des lancers francs. Son jeu offensif n’avait pas vraiment de point faible.

Non, il n’était pas le gars le plus athlétique du monde, mais il l’a rattrapé par son astuce et sa taille et sa force, car il a surpassé beaucoup d’autres ailes à son apogée et était l’un des rares petits attaquants avec le stature à tenir contre LeBron James.

Pierce était également réputé pour son penchant pour les gros coups dans les grands moments, une qualité qui était pleinement visible lors de la marche des Celtics vers un championnat en 2008.

The Truth possède des moyennes à vie de 19,7 points, 5,6 planches et 3,5 passes décisives par match et est également devenu un très bon défenseur au cours de la deuxième moitié de sa carrière.

3. John Havlicek

J’ai parlé plus tôt de McHale servant dans un sixième rôle d’homme pour une partie de sa carrière. Eh bien, John Havlicek a révolutionné et même romancé ce que cela signifiait d’être un sixième homme.

Oui, il a en moyenne 36,6 minutes par match tout au long de son illustre mandat NBA, mais Havlicek a fait la plupart de ses dégâts en tant que joueur de banc, enregistrant 20,8 points par match pour sa carrière et en moyenne plus de 20 par nuit pendant huit années consécutives entre 1967 et 1974.

Havlicek se classe 16e sur la liste de pointage de tous les temps de la NBA, à seulement deux points de Pierce. Mais gardez à l’esprit que Havlicek a réalisé cet exploit sans le bénéfice d’un tir à trois points, qui n’a été introduit qu’en 1979 (Havlicek a joué son dernier match de la NBA en 1978).

Ce droit là devrait vous dire à quel point Havlicek était merveilleux.

Aux côtés de Bill Russell et Sam Jones, Havlicek a aidé à mener les C à huit championnats entre 1963 et 1976, remportant quatre titres consécutifs de 1963 et 1966 et remportant six des sept entre ’63 et ’69.

Bien sûr, la ligue était plus petite à l’époque, mais c’est encore un exploit.

Et qui pourrait oublier l’un des appels les plus célèbres de l’histoire de la NBA: “Havlicek a volé la balle!”

2. Larry Bird

Certains insistent sur le fait que Prime Bird était le meilleur joueur que le jeu ait jamais vu, et vous savez quoi? Ils peuvent avoir un vrai argument.

Peak Bird était un monstre absolu.

Il était l’un des meilleurs buteurs que le jeu ait jamais vu, possédant la capacité de tirer son coup de pied de n’importe où sur le sol (même derrière le panneau). Il était également probablement le meilleur passeur de l’histoire de la NBA (désolé LeBron stans).

Mais ce qui a rendu Bird si incroyable, c’est sa ténacité. Nous parlons de l’un des joueurs les plus crasseux à avoir jamais marché sur le bois dur ici, et généralement, ces types de compliments sont enregistrés pour les gars hustle qui généralement n’ont pas beaucoup de compétences.

La confiance de Bird était à travers le toit, à tel point que certains le considèrent comme le bavard le plus vicieux que le jeu ait jamais vu. Demandez à Chuck Person.

De plus, sa conscience du terrain et sa vision du sol ont peut-être été les meilleures.

Bird revendique des moyennes de carrière de 24,3 points, 10 rebonds, 6,3 passes décisives et 1,7 interceptions par match (mon Dieu; regardez ces chiffres) et a réalisé 49,6% de ses tirs et 88,6% de ses lancers francs. Plus important encore, il a mené les Celtics à trois championnats dans les années 1980.

Larry Legend n’est pas seulement le deuxième joueur le plus important de l’histoire des Celtics, mais il est l’un des cinq meilleurs joueurs de tous les temps.

1. Bill Russell

En termes de compétence pure, Bird est le meilleur joueur à avoir jamais porté l’uniforme des Celtics, mais on ne peut nier que le joueur de NBA le plus accompli à avoir mis les pieds à Boston est Russell.

Vous savez, l’homme qui faisait des cauchemars de Wilt Chamberlain quotidiennement.

Russell est l’un des meilleurs rebonds et défenseurs de tous les temps, avec une moyenne de 22,5 rebonds inhumains par match pour sa carrière. Dites ce que vous voulez sur les époques et tout ça, mais c’est ridiculement impressionnant, peu importe comment vous le coupez.

De plus, les blocs n’étaient pas une statistique à l’époque, donc nous ne pouvons pas voir sur une feuille de statistiques à quel point le protecteur de jante Russell était féroce. Mais regardez juste quelques bobines de lui, et vous obtiendrez rapidement l’image.

Russell a réalisé ce qu’aucun joueur de l’histoire ne pourra plus jamais faire: remporter 11 titres. Oui. Onze. Cela comprenait huit bannières droites entre 1959 et 1966.

Non, il n’était pas le joueur le plus talentueux de tous les temps. Non, il n’était pas le plus excitant à regarder. Loin de là.

Mais vous ne pouvez pas avoir un NBA Mt. Rushmore, ou une liste des meilleurs joueurs Celtics de tous les temps, sans Bill Russell.