Meilleurs joueurs de basket-ball africains de l’histoire

La mondialisation a eu un effet considérable sur le basket-ball mondial, avec la présence croissante de joueurs étrangers dans le NBA. Le continent africain a toujours été perçu comme un vivier inépuisable de talents, avec un physique imposant et un certain manque de discipline tactique. Tout se passe plus ou moins. Les meilleurs joueurs sont recrutés lorsqu’ils ne sont que des enfants, le niveau intermédiaire continue de pécher de la clairvoyance stratégique sur le terrain et leurs sélections sont redoutées par le physicien, mais faibles dans la sélection des moments de tir et de pointe. Ce qui a changé, c’est la récurrence avec laquelle les joueurs du continent africain atteignent l’élite.

Si, au cours des décennies précédentes, seuls de grands talents ont réussi à percer, il existe maintenant une pléiade de joueurs capables de grandir dans le basket-ball universitaire et d’être polis dès leur plus jeune âge. Non seulement les étoiles scintillantes atterrissent, mais de nombreux joueurs offrent une valeur ajoutée à la ligue. Pour se souvenir meilleurs joueurs de l’histoire africaine il faut faire un voyage dans le passé et nommer Jean-Jacques Conceiçao. Ce joueur angolais qui n’a jamais joué en NBA a été nommé meilleur joueur africain du XXe siècle pour sa remarquable carrière en Europe, avec des équipes comme Limoges ou Unicaja de Málaga. Il était un pionnier qui a fait comprendre à des millions de jeunes que le rêve du basket-ball était possible.

L’Angola a monopolisé pendant des années la crème du basket-ball africain, désormais beaucoup plus distribué. Le Nigeria est l’un des bassins de talents les plus prolifiques, capitalisant sur l’attraction des exploits passés de Hakeem Olajuwon. Le centre qui a marqué l’histoire des Rockets est sans aucun doute le meilleur joueur africain de l’histoire du basket-ball. Ils aspirent à supprimer cette condition Joel Embiid et Pascal Siakam, les deux accessoires de leurs franchises respectives qui veulent laisser derrière eux la douleur qui a supposé la carrière de Michael Olowokandi, le successeur naturel de Hakeem après avoir été choisi dans la position la plus élevée du projet de 1998, bien qu’il n’ait jamais pu répondre aux attentes.

Steve Nash Il est généralement inclus dans la liste en raison de sa naissance en Afrique du Sud, bien qu’il ait rapidement déménagé au Canada et développé sa carrière avec le passeport de ce pays. Il serait nécessaire de citer pour son rôle de pionnier Manute Bol, le géant qui a ébranlé les fondements du basket-ball mondial avec son histoire de dépassement, fuyant le conflit soudanais pour développer une carrière remarquable en NBA avec ses 2,29m de hauteur et la controverse qui l’entourait autour de son âge. Une mention spéciale mérite Dikembe Mutombo, né au Congo, et dont la carrière a été aussi réussie que charismatique. Jusqu’ici le passé le plus éloigné.

Le reste du candidat à inclure dans cette liste appartient au passé présent ou immédiat, tel que Luol Deng, Luc Mbab-a-Moute et Serge Ibaka Ils continuent de se frayer un chemin dans la NBA afin de marquer l’histoire du continent africain. Le basket-ball doit continuer à être dirigé par les plus hautes institutions dans un endroit de la planète avec beaucoup de place pour la croissance de ses performances de basket-ball et avec un potentiel évident dans tous les sens. L’Afrique a beaucoup à offrir au basket-ball mondial.

