Meilleurs joueurs de la NCAA pour le repêchage de la NBA 2020

La saison n’est pas encore terminée, mais l’arrêt provoqué par l’expansion du coronavirus déclenche la nouvelle de la NBA Draft 2020. Il y a de grandes attentes concernant les joueurs qui peuvent atterrir dans la ligue la saison prochaine et qu’ils le feront dans des conditions particulières, depuis le célèbre événement de la Draft Combine, pour montrer leurs compétences, et ils auront peu de temps pour s’entraîner avec les équipes qui les sélectionnent.

Dans une NBA de plus en plus mondialisée, il est intéressant de voir comment malgré cela, le NCAA Il continue de contribuer à la grande majorité des jeunes talents, bien que beaucoup voient le professionnalisme dans d’autres continents comme un moyen de se former et d’atterrir dans le NBA. Il y a quelques jours, nous avons examiné quels joueurs de l’extérieur de la ligue universitaire pourraient être les favoris pour des postes élevés dans le repêchage, et maintenant nous analysons attentivement le modèle des joueurs de basket-ball qui ont grandi dans la NCAA, en suivant le script traditionnel pour atteindre la meilleure ligue du monde. . Il convient de noter qu’il existe des non-Américains, ce qui montre l’attrait que l’université continue d’avoir en talents étrangers. Ce sont les 10 joueurs NCAA les plus intéressants pour le NBA Draft 2020:

1. Anthony Edwards: Escort, 18 ans, Université de Géorgie. 1,96 m de haut

Avec des conditions physiques spectaculaires, parmi lesquelles sa capacité de saut se démarque, il vise à être le numéro 1, comme nous l’avions dans cet article. Le buteur compulsif, avec la capacité d’aller au poteau bas et de rebondir, est un diamant à l’état brut qui est très attrayant pour toute franchise, qui doit travailler pour améliorer son tir à longue distance et ne pas se précipiter lors des décisions d’attaque. Ses bonnes mains défensives sont une grande garantie.

2. James Wiseman: Pivot, 18 ans, Université de Memphis. 2,16 m de haut

Seule une pénalité qui lui a fait jouer peu de matchs l’empêche de ne pas être le grand favori du numéro 1. La NBA a besoin d’hommes gros et mobiles comme lui, de taille imposante et de capacité géante à bloquer. Il travaille seul pour préparer le saut vers la NBA, ce qui est très déconseillé, mais le talent inné qu’il chérira convaincra de nombreuses équipes.

3. Isaac Okoro: Escort, 19 ans. Université d’Auburn. 1,98m de haut

Le défenseur par excellence du 21e siècle. Capable de jouer jusqu’à quatre positions sur le terrain, avec des mains rapides, un bas du corps puissant et une vision tactique rarement vue chez les joueurs de son âge, il peut être très attrayant pour une équipe qui aspire à quelque chose d’important dans la ligue.

4. Onyeka Okongwu: Power forward, 19 ans. Université USC. 2,06m de haut

Défenseur accompli de la zone avec ses capacités athlétiques spectaculaires, les réserves autour de lui se trouvent dans son QI sur la piste et, surtout, dans son manque de fluidité dans le tir. Un attaquant moderne doit ouvrir le terrain, bien qu’Okongwu puisse améliorer cela et devenir un style de joueur similaire à Adebayo.

5. Tyrese Haliburton: Base, 20 ans. Université de l’Iowa. 1,96m de haut

Solide, cohérent et polyvalent. C’est ce que cette base haute offre avec une bonne vision du jeu, une capacité de rebond et plus qu’une attaque soignée. Une grave blessure au poignet a nui à son rythme, mais cela peut être la pierre angulaire de nombreuses équipes.

6. Tyrese Maxey: Base, 19 ans. Université du Kentucky. 1,91m de haut

Vitesse, compétence dans le pot et bonne lecture du jeu. Ce sont les grandes vertus d’un homme qui devrait être un accessoire pour l’entourer de joueurs qui ont besoin de bonnes positions pour marquer.

7. Obi Toppin: Power forward, 22 ans. Université de Dayton. 2,06m de haut

Il a explosé tard, mais cela le conduira à une ligue plus mature qui exigera beaucoup plus défensivement. Les bons flux offensifs qu’elle assure sont incontestables, mais la capacité défensive est là où elle a sa marge d’amélioration.

8. Cole Anthony: Base, 19 ans. Université de Caroline du Nord. 1,91m de haut

Buteur compulsif, charismatique et stimulant. Il s’agit de ce jeune homme dont la blessure à un ménisque il y a quelques mois a été un coup dur pour ses aspirations. Cependant, il possède un talent très apprécié des franchises NBA, désireux de trouver des bases pour son style, comparables à Walker ou Lillard.

9. Niccolo Mannion: Base, 19 ans. Université d’Arizona. 1,91m de haut

Base européenne classique pleine de talents qu’il a réussi à développer dans le basket universitaire. Il a étonné avec les catégories inférieures de l’azzurra et les doutes viennent d’un manque de force physique qui lui permet de rivaliser nuit après nuit avec les meilleurs. Cependant, cela peut fonctionner.

10. Precious Achiuwa: Power forward, 20 ans. Université de Memphis. 2,06m de haut

Un autre exemple de la façon dont la force physique est vitale pour sauter dans la ligue. Il n’a pas un bon terrain ou des mouvements créatifs à faible poteau, mais sa capacité à couper au panier, à rebondir et à intimider en défense a captivé tous les entraîneurs.

