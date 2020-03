Melo soutient la suspension de la NBA

L’un des vétérans les plus respectés de la NBA, pour sa carrière, son talent et ses réalisations tout au long de sa carrière, est Carmelo Anthony. Le quadruple médaillé de l’équipe des États-Unis, plusieurs étoiles et meilleur buteur de la ligue à l’époque a discuté avec NBC Sports Portland au milieu de la suspension de la ligue et a élevé la voix pour soutenir le chemin emprunté par la ligue.

Melo a déclaré que “si la NBA peut suspendre sa saison, vous savez que ce qui se passe dans le monde est un peu plus grand”. De plus, il a ajouté que cette situation “est plus grande que la NBA, c’est quelque chose avec laquelle la NBA peut se battre, c’est quelque chose que la NBA ne peut pas toucher. C’est juste plus profond et plus grand que la NBA. “

Carmelo Anthony soutient Adam Silver, suspension de la saison NBA https://t.co/xnffj8Anu0 pic.twitter.com/NScqBzQURF

– Kurt Helin (@basketballtalk) 25 mars 2020

Melo a également apporté son soutien à Adam Silver, car la décision du commish d’être la première ligue à suspendre ses activités en a inspiré beaucoup. Selon les mots des anciens Knicks, «je soutiens Silver pour avoir pris cette décision car si la NBA n’avait pas suspendu la ligue, les autres ligues n’auraient pas suivi. Beaucoup de choses sont affectées. Alors tout le monde a pris son temps et a compris quel était le plan. “

Anthony vivait une saison de réveil dans le Blazers, après avoir passé une année entière hors de la ligue sans trop expliquer pourquoi. À 35 ans, ce Melo plus mature n’est peut-être pas le buteur d’antan, mais il est toujours un joueur plus qu’important en NBA.

