Même blessé, le maillot de Stephen Curry est l’un des plus populaires de la NBA

Lorsque Stephen Curry s’est blessé à la main à la fin du mois d’octobre contre les Phoenix Suns, non seulement les Golden State Warriors ont perdu la figure de proue de leur saison, mais la NBA a perdu l’une de ses plus grandes stars.

Curry s’est cassé la main contre les Suns et a été absent de tous les matchs sauf quatre cette saison. Cependant, même blessé, le double maillot de joueur le plus utile des Warriors se classe toujours parmi les plus populaires de la NBA.

La NBA a annoncé le top 15 des maillots les plus vendus selon NBA.com d’octobre à décembre 2019, et le Golden State No. 30 de Curry s’est classé troisième sur la liste.

Curry ne traînait que derrière Lebron James et Giannis Antetokounmpo, avec les espoirs des étoiles Luka Doncic et James Harden derrière lui.

Les Golden State Warriors se sont classés au sixième rang des ventes de marchandises par équipe malgré un record qui se situe au bas de la Conférence de l’Ouest.

Les fans devront être patients car Curry continue de retourner au sol après s’être cassé la main. Cependant, même sur le banc, rien n’empêche son maillot de se vendre à un niveau élevé.

