Memphis est en compétition pour la huitième place dans l’Ouest

Les sept premiers classés en playoffs de la conférence Ouest ne sont pas encore officiels mais ils sont presque définis. Sans connaître l’ordre, les Lakers, Clippers, Nuggets, Thunder, Rockets, Jazz et Mavericks joueront en séries éliminatoires à partir d’avril. Cependant, au huitième et dernier classement, nous n’avons que des incertitudes et des doutes, un mois après la fin de la saison régulière.

Grizzlies de Memphis (30-31) aujourd’hui, il a cette place, mais leur mauvaise dynamique actuelle et les blessures dont ils souffrent les rendent enclins à perdre leur emploi. Est-ce que Memphis a seulement trois matchs devant le Sacramento Kings (27-34) qui ont retracé leur mauvais départ et ont rejoint un combat où ils semblaient exclus il y a seulement quelques semaines.

Le classement NBA mis à jour par l’action de mardi. pic.twitter.com/qs7fJzJgIl

– NBA (@NBA) 4 mars 2020

Un demi-match derrière la Sainte-Cène, nous avons le Portland Trail Blazers (27-35) et le San Antonio Spurs (26-34), des équipes expérimentées face à une très mauvaise saison. Aucune des deux équipes ne montre d’arguments sportifs pour mériter le poste, mais le travail lors des matchs clés et la présence de Damian Lillard ou Gregg Popovich dans leurs rangs pourraient être le facteur différentiel.

La dernière équipe impliquée avec de réelles chances aujourd’hui est la Pélicans de la Nouvelle-Orléans (26-35) qui, malgré la grande contribution de Zion Williamson, semble être arrivé un peu en retard et a du mal à maintenir la régularité. N’importe laquelle de ces équipes qui peut maintenir une séquence de victoires en mars prendra le dernier ticket. Nous devrons voir qui peut y parvenir.

