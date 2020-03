Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks: résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Grizzlies de Memphis il a remporté la victoire à domicile contre Atlanta Hawks par 118-101 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre leur maison avec Dallas Mavericks 121-96, tandis que les visiteurs ont également perdu loin de chez eux Assistants de Washington par 118-112, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de quatre pertes consécutives. Avec ce résultat, Grizzlies de Memphis Il reste en position de barrage avec 31 victoires en 63 matchs joués. Pour sa part, Atlanta Hawks, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 19 matchs gagnés sur 64 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

03/08/2020

Agir à 04:33

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu une course de 14-0 au cours du trimestre, même si l’équipe à domicile a finalement fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 38-18. Puis, au deuxième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un autre partiel au cours du trimestre 11-0 et a eu une différence maximale de 26 points (60-34) au cours du quatrième, qui s’est terminée avec un résultat partiel de 28-27. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 66-45 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, ils ont réduit les distances sur le tableau de bord, les joueurs de Atlanta HawksEn fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 10-2 et ont conclu avec un résultat partiel de 27-33 (93-78). Enfin, au cours du dernier trimestre Grizzlies de Memphis Il a encore augmenté sa différence, est venu gagner par 19 points (97-78), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-23. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 118-101 pour les locaux.

Pendant le match, ils se sont démarqués Jonas Valanciunas et JA Morant pour leur participation au match, après avoir obtenu 27 points, deux passes décisives et 17 rebonds et 24 points, six passes décisives et cinq rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués John collins et Apportez jeune, avec 27 points, trois passes décisives et huit rebonds et 16 points, quatre passes décisives et cinq rebonds respectivement.

Le prochain match de Grizzlies de Memphis sera contre Orlando Magic dans le Fedexforum. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Atlanta Hawks sera mesuré avec Charlotte Hornets dans le State Farm Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.