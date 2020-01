Memphis Grizzlies – Denver Nuggets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Grizzlies de Memphis il a remporté la victoire à domicile contre Denver Nuggets par 104-96 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Soleils de Phoenix 114-109, donc après le match, ils terminent une série de quatre victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à domicile Houston Rockets par 117-110. Avec ce résultat, Grizzlies de Memphis parvient à s’imposer en play-offs avec 22 victoires en 46 matchs joués, tandis que Denver Nuggets, après le match, il parvient également à rester en play-off avec 32 victoires en 46 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Au premier trimestre, il a été marqué par le leadership de Grizzlies de MemphisEn fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 12-2 et a atteint une différence de 13 points (28-15) et a terminé avec un résultat de 31-18. Puis, au deuxième trimestre, les sections locales ont maintenu leur différence sur le tableau de bord et ont terminé avec un résultat partiel de 32-32. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 63-50 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, les joueurs de Grizzlies de Memphis ils ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, ils sont venus gagner par 19 points (71-52) jusqu’à ce qu’ils finissent avec un résultat partiel de 19-16 (82-66). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les visiteurs ont de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, même si cela n’a pas été suffisant pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-30. Enfin, le match s’est terminé avec un score final de 104-96 en faveur des locaux.

Au cours de la réunion, ils ont souligné Jonas Valanciunas et Dillon Brooks pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 23 points, trois aides et 12 rebonds et 24 points, trois aides et un rebond respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Nikola Jokic et Jerami Grant, avec 25 points, cinq passes décisives et 13 rebonds et 21 points, quatre passes décisives et quatre rebonds respectivement.

La prochaine réunion du Grizzlies de Memphis sera contre New York Knicks dans le Madison Square Garden. De son côté, dans le prochain match, Denver Nuggets fera face Utah Jazz dans le Centre Pepsi. Consultez le calendrier complet de la NBA.