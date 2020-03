Memphis Grizzlies écrit l’histoire de la triple ligne

La saison de Grizzlies de Memphis C’est surprenant propre et étranger et dans le duel contre Brooklyn Nets, ils sont entrés dans une nouvelle ligne en forme d’exploit dans l’histoire de la franchise. Et c’est que les 20 triples ont marqué dans un match inoubliable avec des performances chorales (cinq hommes au-dessus des 10 points, représentent le record historique de la franchise et ont provoqué un résultat favorable pour ceux du Tennessee par 79-118, ce qui leur permet de continuer avec avantage à la huitième place de la Conférence Ouest.

