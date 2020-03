Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Grizzlies de Memphis prévalu en tant que local à Los Angeles Lakers par 105-88 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Sacramento Kings par 101-104. De leur côté, les visiteurs se sont défaits de chez eux devant Guerriers de l’état d’or par 86-116. Avec ce résultat, Grizzlies de Memphis il parvient à s’imposer en play-off avec 28 matchs gagnés sur 59 disputés, tandis que Los Angeles Lakers, après le match, il parvient également à rester en play-offs avec 45 victoires en 57 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

03/01/2020

Le premier trimestre a été caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel de 11-2 au cours du trimestre jusqu’à la fin avec un résultat de 29-25. Puis, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe à domicile s’est distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 17-2 et est venue gagner par 17 points (54-37) au cours du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 29-21. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 58-46 sur le compteur.

Au troisième trimestre, les joueurs de Grizzlies de Memphis ils se sont distancés sur le tableau de bord, ils ont ensuite gagné par 22 points (86-64) jusqu’à ce qu’ils finissent avec un résultat partiel de 28-20 et un total de 86-66. Enfin, au cours du dernier trimestre Los Angeles Lakers il a réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord, en fait, il a obtenu un partiel dans ce quart de 11-2, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 19-22. Après tout cela, le match s’est terminé avec un score final de 105-88 pour les locaux.

Pendant le match, Grizzlies de Memphis il a remporté la victoire grâce à 22 points, deux passes et 20 rebonds de Jonas Valanciunas et les 27 points, 14 passes et six rebonds de JA Morant. Les 19 points, 10 passes décisives et huit rebonds de Lebron James et les 15 points, quatre passes décisives et neuf rebonds de Anthony Davis ils n’étaient pas suffisants pour Los Angeles Lakers Gagnez le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Grizzlies de Memphis sera contre Atlanta Hawks dans le State Farm Arenatandis que la prochaine réunion du Los Angeles Lakers sera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Smoothie King Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.