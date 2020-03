Memphis Grizzlies, nouvelle identité de la future équipe championne

Quelque chose de juteux cuisine au Tennessee. Un groupe de jeunes qui semblait appelé au tanking en début de saison montre que le talent et l’illusion peuvent surmonter les barrières et réaliser les rêves. Les Grizzlies de Memphis ils ont été pendant des années l’une des franchises avec un plus grand sentiment d’identité de la NBA, avec des acteurs d’un profil spécifique: défensivement forts, amoureux du collectif, avec un ton européanisé à certains moments et l’illusion de devenir un petit marché. Le projet a finalement pris fin avec les progrès de Marc Gasol, ce qui a permis d’ouvrir une nouvelle voie dans laquelle les succès sont atteints bien plus tôt que prévu.

Ja Morant et Jaren Jackson Jr ils sont devenus les leaders d’une équipe prolifique de joueurs qui sentent qu’ils font partie de quelque chose de très important, ce qui leur a permis d’élever leur niveau. L’un d’eux est Dillon Brooks, qui analyse ce phénomène sportif que sont les Grizzlies, avec de sérieuses options pour entrer en playoffs. L’attaquant de 24 ans est en moyenne de 15,6 points et devient un pilier clé de la grande performance du Tennessee. “Nous sommes un excellent groupe humain, nous nous aimons tous beaucoup et nous sentons que nous faisons partie de quelque chose d’excitant. La seule façon d’apprendre est de donner à 100% et c’est ce que nous avons dit au début de la saison. Nous nous connaissons bien et nous nous apprécions.” sur le terrain “, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Hoopshype.

“Nous ne jouons avec rien à perdre, nous osons et nous travaillons dur en défense. Personne ne s’y attendait, mais nous savons que c’est la façon de construire un futur projet. Je pense que beaucoup d’équipes nous craignent déjà et cela signifierait beaucoup pour nous de contester les séries éliminatoires. Personnellement, je savais que je ne pouvais pas NBA Si je ne suis pas devenu un excellent défenseur et c’est ce que j’essaie. J’ai toujours été un buteur, mais je suis conscient que j’ai besoin d’une excellente performance défensive », a déclaré le Canadien, qui a affirmé son enthousiasme pour le jeu. Jeux Olympiques de Tokyo 2020. “Je pense que nous pouvons faire l’histoire, nous avons d’excellents joueurs (Olynik, Murray, Gilgeous-Alexander, Thompson) et nous sommes tous très attachés à la sélection “, a-t-il déclaré Dillon Brooks, enthousiasmé par son voyage Grizzlies de Memphis.

