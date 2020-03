Memphis Grizzlies – Orlando Magic: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Orlando Magic gagné en tant que visiteur Grizzlies de Memphis par 115-120 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Atlanta Hawks par 118-101. De leur côté, les visiteurs battaient aussi chez eux pour Houston Rockets par 106-126, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de quatre victoires consécutives. Orlando Magic, avec ce résultat, se positionne en play-off avec 30 matchs gagnés sur 65 joués, tandis que Grizzlies de Memphis, après le match, il continue également dans les positions de barrage avec 32 victoires en 65 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

03/11/2020

Pendant le premier quart-temps, l’équipe à domicile était le principal protagoniste, en fait, il a obtenu un partiel au cours de ce quart de 14-2 et est venu gagner par 16 points (29-13) jusqu’à la fin avec un résultat de 35-27. Puis au deuxième trimestre Grizzlies de Memphis En fait, l’équipe a obtenu un autre 10-2 et a augmenté la différence à un maximum de 15 points (57-42) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 28-23. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 63-50 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il a réduit les différences dans le tableau de bord Orlando Magic et a conclu avec un résultat partiel de 23-35 et un total de 86-85. Enfin, au dernier trimestre, il y a eu un retour d’Orlando Magic, en fait, il a réalisé un partiel 10-2 et a eu une différence maximale de 10 points (100-110) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-35. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 115-120 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Une grande partie de la victoire de Orlando Magic a été cimenté à partir de 19 points, sept passes et 11 rebonds de Nikola Vucevic et les 24 points, une passe décisive et deux rebonds Terrence Ross. Les 27 points et 16 rebonds de Jonas Valanciunas et les 21 points et une passe décisive de Dillon Brooks ils n’étaient pas suffisants pour Grizzlies de Memphis Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain affrontement NBA Grizzlies de Memphis fera face Portland Trail Blazers dans le Centre de mode. De son côté, le prochain rival de Orlando Magic sera Chicago Bulls, avec lequel il jouera dans le Amway Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.