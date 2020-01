Memphis Grizzlies – Phoenix Suns: Résultats, résumé et statistiques live du match NBA

Grizzlies de Memphis il a gagné à la maison Soleils de Phoenix par 114-109 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont remporté la victoire à l’extérieur contre Detroit Pistons 112-125, terminant une séquence de trois victoires au cours des cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs battaient également à domicile San Antonio Spurs par 99-103. Avec ce résultat, Grizzlies de Memphis Il compte 21 victoires en 45 matchs joués, ce qui lui permet de s’imposer en play-offs. Pour sa part, Soleils de Phoenix, après le match, il serait hors du play-off avec 19 victoires en 45 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Le premier trimestre a eu les deux équipes en tant que protagonistes, avec plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel 12-2 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 30-18 . Après cela, au cours du deuxième trimestre Soleils de Phoenix réussi à se rapprocher du tableau de bord, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 26-27. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 56 à 45 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord et a terminé avec un résultat partiel de 25-33 (et un total de 81-78). Enfin, le dernier quart-temps a encore eu plusieurs coups sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 33-31. Enfin, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 114-109 pour les locaux.

Au cours de la réunion, ils ont souligné les actions de JA Morant et Jaren jackson, qui a obtenu 23 points, huit passes décisives et cinq rebonds et 20 points et trois rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Devin booker et Kelly Oubre, avec 36 points, cinq passes décisives et deux rebonds et 27 points, trois passes décisives et neuf rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, dans le prochain duel Grizzlies de Memphis fera face Denver Nuggets dans le Fedexforum, tandis que Soleils de Phoenix fera face Dallas Mavericks dans le American Airlines Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.