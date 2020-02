Memphis Grizzlies – Pistons de Detroit: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Grizzlies de Memphis a remporté la victoire à domicile contre Detroit Pistons par 96-82 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite loin de chez eux avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 139-111, alors que les visiteurs ont gagné à domicile contre Denver Nuggets par 128-123. Avec ce résultat, Grizzlies de Memphis Il compte 24 matchs gagnés sur 49 matchs, ce qui lui permet de se positionner en play-offs. Pour sa part, Detroit Pistons, après le match, il serait hors des positions de barrage avec 18 victoires en 51 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

Le premier trimestre avait les deux équipes comme protagonistes, avec plusieurs mouvements sur le tableau de bord et a conclu avec un résultat de 36-32. Par la suite, au deuxième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 17-21. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 53-53 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre avait pour protagonistes les locaux, ils sont venus gagner par 10 points (70-60) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 19-10 et 72-63 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre Grizzlies de Memphis Il a pris ses distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé une course de 10-2 et est venue gagner par 19 points (96-77) et la quatrième s’est terminée avec un résultat partiel de 24-19. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 96-82 pour les locaux.

Une grande partie de la victoire de Grizzlies de Memphis cimenté à 26 points, deux passes et 17 rebonds de Jonas Valanciunas et les 15 points, cinq passes décisives et quatre rebonds de Dillon Brooks. Les 25 points, quatre passes décisives et 18 rebonds de Andre Drummond et les 17 points, trois passes et deux rebonds de Langston Galloway ils n’étaient pas suffisants pour Detroit Pistons Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Grizzlies de Memphis sera contre Dallas Mavericks dans le American Airlines Centertandis que le prochain rival de Detroit Pistons sera Soleils de Phoenix, avec laquelle il sera mesuré Arène Little Caesars. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.