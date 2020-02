Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Grizzlies de Memphis réussi à l’emporter à domicile devant Portland Trail Blazers par 111-104 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent gagner loin de chez eux Assistants de Washington par 99-106 et après ce match, ils ont un total de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont perdu chez eux avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 138-117 et après ce résultat, ils accumulent un total de quatre défaites au cours des cinq derniers matchs. Grizzlies de MemphisAvec ce résultat, il s’impose en play-offs avec 27 matchs gagnés sur 53 disputés, tandis que Portland Trail Blazers, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 25 victoires en 55 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, il y avait des alternances sur le tableau de bord, en fait, les sections locales ont obtenu une course de 12-0 au cours du trimestre pour terminer avec un résultat de 31-27. Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs de Grizzlies de Memphis Ils ont réussi à maintenir leur différence sur le tableau de bord et ont terminé avec un résultat partiel de 36-36. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 67-63 sur le comptoir.

Au troisième trimestre Grizzlies de Memphis augmenté sa différence, a atteint une différence de 13 points (86-73) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-19 et un résultat global de 92-82. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord, bien que cela n’ait pas suffi pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 19-22. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 111-104 en faveur de Grizzlies de Memphis.

Pendant le match, ils se sont démarqués Brandon Clarke et Jonas Valanciunas pour sa participation à la rencontre, après avoir obtenu 27 points, une passe décisive et six rebonds et 12 points, deux passes décisives et 18 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Damian Lillard et Anfernee Simons, avec 20 points, 10 passes décisives et cinq rebonds et 22 points, une passe décisive et sept rebonds respectivement.

Le prochain choc de Grizzlies de Memphis sera contre Sacramento Kings dans le Golden 1 Center. Pour sa part, Portland Trail Blazers fera face Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Centre de mode. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.