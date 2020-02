Memphis Grizzlies – Sacramento Kings: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Sacramento Kings a été battu contre Grizzlies de Memphis à domicile par 101-104 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux sont tombés vaincus loin de chez eux contre Houston Rockets par 140-112, donc après le match, ils accumulent six défaites consécutives. D’un autre côté, les visiteurs ont également perdu chez eux Oklahoma City Thunder par 112-108. Avec ce résultat, pour l’instant Sacramento Kings il resterait en dehors des positions de barrage avec 24 matchs gagnés sur 58 joués, tandis que Grizzlies de Memphis, après le match, toujours en position de barrage avec 28 matchs gagnés sur 58 disputés. Suivez le classement NBA après le match.

Le premier trimestre avait des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 15-2 au cours du trimestre, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 30-21. Puis, au cours du deuxième quart encore, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 17-29. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 47-50 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, l’équipe visiteuse a augmenté leur différence, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 11-2 et est venue gagner de 11 points (54-65) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28- 31 et un global 75-81. Enfin, au cours du dernier quart-temps, il a coupé les distances, l’équipe à domicile, en fait, a obtenu un partiel 10-2, mais pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-23. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 101-104 en faveur de Sacramento Kings.

Le triomphe de Sacramento Kings c’était en partie dû aux 25 points, cinq passes décisives et quatre rebonds de De’Aaron Fox et les 13 points, deux passes et 11 rebonds de Nemanja Bjelica. Les 13 points et 25 rebonds de Jonas Valanciunas et les 32 points, une passe décisive et deux rebonds Dillon Brooks ils n’étaient pas suffisants pour Grizzlies de Memphis Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Sacramento Kings sera contre Detroit Pistons dans le Golden 1 Center. De son côté, le prochain adversaire de Grizzlies de Memphis sera Los Angeles Lakers, avec qui il sera confronté Fedexforum. Consultez le calendrier complet de la NBA.