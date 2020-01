Merci, Kobe Bryant

Les adieux sont durs. Il n’y a pas si longtemps, nous avons vu Kobe Bryant faire ses adieux dans une performance inoubliable de 60 points.

Ce fut un moment «Je me souviens où j’étais quand…» – un des nombreux Bryant que nous avons quittés au cours de ses 20 ans de carrière avec les Lakers de Los Angeles.

Ensuite, il a semblé surréaliste que cela prenait fin. Il y avait beaucoup de fans qui ne se souvenaient pas d’un moment avant Bryant et l’idée de voir les Lakers prendre la parole sans lui que la saison prochaine était un ajustement majeur.

L’au revoir que nous disons aujourd’hui est infiniment plus difficile.

La nouvelle que Bryant, sa fille Gianna Bryant et sept autres personnes ont perdu la vie dans un accident d’hélicoptère a frappé la NBA, la nation et le monde avec une force tragique. Il a touché tout le monde, partout. Nous avons tous des histoires de Kobe, des moments où il nous a inspirés. Des moments où sa confiance et son éthique de travail nous ont motivés. Où son éclat nous a réunis.

À ce jour, nous hurlons toujours «Kobe!» Lorsque nous tirons un morceau de papier dans une poubelle – un témoignage de son héritage durable.

Pour la base de fans massive qu’est Lakers Nation, cependant, l’impact de Bryant est plus profond que ce que nous avons vu sur le terrain. Nous avons grandi avec lui, à ses côtés. Alors que nous luttions pour franchir les obstacles de la vie, le jeune Bryant aussi était si désireux de prouver sa valeur au plus haut niveau du jeu.

Il a mûri et nous aussi, en regardant Bryant apprendre à devenir un meilleur joueur et coéquipier. Alors que nous montions tous sur les montagnes russes qui sont la vie, Bryant était une constante. À travers tous les hauts et les bas, les victoires et les pertes, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, Bryant a fait tout ce qu’il pouvait pour gagner pour Los Angeles.

Même après la retraite de Bryant, il apparaissait de temps en temps pour annoncer un autre projet qu’il était en train de conquérir. Alors qu’il n’était plus sur le sol quatre soirs par semaine, c’était comme s’il apparaissait juste pour rappeler à tout le monde de continuer à broyer. Il y a toujours de nouvelles montagnes à gravir, de nouveaux défis à relever.

Cette détermination sans fin témoigne de la plus grande leçon que nous pouvons tirer de la vie de Bryant à la fois sur et hors du terrain. Il s’est poussé à un degré que peu de gens ont la volonté, s’efforçant constamment de tirer le meilleur parti de ses talents. Peut-être plus que tout athlète avant lui, Bryant a épuisé chaque once de basket-ball dans son corps, culminant en cette incroyable finale de 60 points.

Trop souvent, nous nous éloignons des défis qui nous attendent. Le travail est trop dur, la douleur trop grande, la montagne trop raide. Bryant a fait une vie en apaisant ces voix intérieures tenaces et a attaqué la vie de front, croyant que le rocher se briserait bien avant lui.

Il a prouvé ce qui peut être accompli si seulement nous avons le courage de relever le défi.

Dans le film de baseball intemporel sur le passage à l’âge adulte “The Sandlot”, le fantôme de Babe Ruth conseille que “les héros se souviennent, mais les légendes ne meurent jamais.” Bryant – incontestablement une légende – vivra et ce qu’il représentera continuera à travers tout de nous.

Relevez ce défi. Pousse toi. Continuez à vous efforcer d’être meilleur dans tout ce qui compte le plus.

Bryant – faillible et imparfait – a passé sa vie à prouver que l’impossible est possible, l’échec est temporaire et, surtout, l’esprit humain est fort.

Nous ne savons jamais quand notre signal sonore final retentira, alors profitez de chaque occasion.

Alors oui, c’est au revoir à Kobe Bean Bryant, et c’est incroyablement difficile.

Los Angeles, la NBA et le monde entier sont un endroit plus sombre sans lui. Nos pensées et nos prières resteront avec sa famille à travers cette tragédie.

Mais la légende, tout ce que Bryant représentait, perdure.

Merci, Kobe.