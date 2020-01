Merci, Kobe Bryant

Tout le monde a quelqu’un qu’il considérait comme un enfant, quelqu’un qui a inculqué des valeurs fondamentales et les a incités à être le meilleur possible.

Pour la plupart des gens, ce sont leurs parents. Pour d’autres, c’est un frère plus âgé, un entraîneur ou un enseignant. Pour moi, ce fut et sera pour toujours l’icône du basket-ball Kobe Bean Bryant, qui, avec huit autres passagers, est décédé le 26 janvier 2020 d’un incident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie.

Pour contextualiser correctement la situation, Kobe était «plus qu’un athlète» bien avant que le grand actuel des Lakers de Los Angeles, LeBron James, ne commercialise correctement la responsabilité héritée lors du port du maillot devant des millions de téléspectateurs. Pour moi, la mesure d’une personne est sa capacité à être connue en dehors de la communauté qu’elle influence directement et comme les poubelles du monde entier peuvent en témoigner, Kobe a certainement éclipsé ce test décisif à plusieurs reprises.

Ce qui a été le plus étrange de se réveiller lundi matin, c’est la prise de conscience qu’il y a tant de moments déterminants dans ma vie qui sont directement associés à Kobe – la plupart liés à la façon dont il m’a indirectement poussé à persévérer à travers un obstacle.

Je me souviens avoir avalé un morceau de gomme avant un test de mathématiques en quatrième année pour reproduire Kobe jouant à travers un combat d’intoxication alimentaire contre les Kings de Sacramento – un jeu qu’il a mené les Lakers en quelques minutes (40) et a quand même réussi à marquer 22 points.

Je me souviens avoir écrit sur les boules d’air que Kobe a lancées dans sa saison recrue contre l’Utah Jazz en séries éliminatoires lorsque ma classe de 7e année a été invitée à écrire sur “ une période difficile ” lors d’un test d’aptitude à l’alphabétisation qui était requis comme entrée au secondaire . J’ai reçu un “dépasse les attentes” lorsque j’ai récupéré le document.

Au cours des deux dernières années, j’ai exploité la capacité de Kobe à convertir une nuit où il a tiré 1 sur 14 dans un match télévisé national contre les Golden State Warriors à la mi-novembre en un appel au rideau de 60 points contre l’Utah. Jazz lors de sa dernière saison.

À partir de maintenant, il n’y aura plus de nouveaux souvenirs à partager car le temps est maintenant (prématurément) venu de créer mes propres moments pour que les autres tirent la lumière, l’espoir et la positivité.

À sa manière, le moment du décès de Kobe est toujours aussi poétique – un jour seulement après que LeBron l’a supplanté sur la liste de pointage de tous les temps de la NBA. Le dernier élément de communication électronique publique de Kobe était «Continuer à faire avancer le jeu @KingJames, beaucoup de respect, mon frère».

Et à plus grande échelle, le décès à ce stade de sa vie laisse le plus grand impact (note: il n’y a jamais, jamais, jamais de «bon moment» pour quiconque décède, soyons clairs). Les souvenirs de ses jours de jeu sont encore frais et affectueux et la génération qui a grandi en le regardant se développe maintenant dans des positions d’influence et de pouvoir dans leurs professions respectives.

Bien que Kobe l’homme ne soit plus avec nous sur cette terre, je voudrais affirmer que son éthique de la «mentalité Mamba» est plus forte que jamais. La «mentalité Mamba» est présente en chacun de nous que Kobe a inspiré pour être le meilleur que nous pouvons être à quelque chose; que ce soit le basket-ball, l’écriture, l’ingénierie, les beaux-arts, le service client, l’entrepreneuriat, ou même dans des actes insipides comme le pliage du linge.

La mission reste la même: rester implacable, travailler dur et rêver sans limite pour trouver une voie innovante dans la poursuite de ce rêve. Vivez sans vergogne au meilleur de vos capacités sans regrets chaque fois que l’opportunité vous est offerte car demain n’est jamais promis. Car à la fin de votre propre vie, pouvez-vous avoir vécu d’une manière où le monde pleure à la perte, mais vous pouvez vous réjouir en sachant que vous n’avez rien laissé sur la table.

En fin de compte, hier est un rappel de ce qui compte vraiment dans cette vie: les gains et les pertes, la richesse monétaire et le poids sur les médias sociaux, ces choses vont et viennent. Ce à quoi nous sommes vraiment mesurés, c’est à quel point nous avons aimé et influencé ceux qui nous entourent.

Alors, postulez pour cet emploi. Réservez le voyage que vous avez toujours voulu faire. Appelez cette personne spéciale dont vous n’avez pas entendu parler depuis un moment. Message direct (DM) la fille / garçon de vos rêves. C’est la seule vie que nous obtenons, et ce n’est pas censé être traité comme une répétition générale.

J’ai écrit 790 mots jusqu’ici, et ils peuvent tous être résumés en trois: Merci, Kobe.

Je continuerai à vivre ma vie en tant que fils que vous n’avez jamais eu, de sorte que le moment venu et que nous serrons la main à Heaven’s Gate, vous ne serez que fier de l’homme que vous avez indirectement élevé.

L’amour,