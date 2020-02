Mercredi, les Sixers abordent le manque de défense et de physique lors des essais

Les Philadelphia 76ers ont certainement eu un coup dur lors des derniers matchs. Après deux victoires émotionnelles à domicile, ils se sont à nouveau complètement effondrés sur la route, abandonnant les trois premiers matchs du voyage où ils abandonnent en moyenne 126,6 points.

La défaite du Miami Heat lundi a été particulièrement préoccupante après avoir abandonné 81 points en seconde période et terminé en abandonnant 137 points lors d’une défaite. Les joueurs étaient préoccupés par le fait qu’il devait y avoir plus de physique et qu’ils devaient être mieux sur la défensive et c’est ce sur quoi ils se sont concentrés lors des essais mercredi.

“Tout est connecté”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Je vais toujours à la défense. Comme pourquoi ne jouons-nous pas une meilleure défense? Vous regardez le record de route par rapport au record à domicile. Pourquoi donc? Vous analysez vraiment pourquoi je pense que c’est et c’est en quelque sorte tous connectés, il y a une ténacité physique et mentale, il y a une mentalité défensive, il y a une physicalité à coup sûr et tout est entrelacé. Ce sont les ingrédients, à mon avis, que j’ai vu gagner régulièrement sur la route. »

Les Sixers détiennent le meilleur record à domicile de la NBA à 22-2, mais il y a aussi l’angoisse d’un record de route à 9-18 qui les empêche complètement d’aller où ils veulent aller. De toute évidence, ils n’ont pas apporté la même mentalité qu’à la maison avec eux. À la maison, ils étouffent absolument, mais sur la route, ils sont presque comme un tourniquet.

“Vous n’avez pas le meilleur record de la NBA à la maison et puis tout d’un coup être aussi ordinaire que nous avons été sur la route sans que certaines de ces raisons soient la réponse au problème”, a ajouté l’entraîneur.

Ben Simmons, qui s’est amélioré en tant que défenseur dans tous les aspects du mot, n’a pas été en mesure de trouver son chemin à cette extrémité du terrain récemment. Il a connu un match difficile contre les Celtics de Boston, puis s’est retrouvé impuissant face aux Heat alors qu’il était de moins-31. Cela contribue aux problèmes routiers.

“Quand vous regardez le plus-moins, il y a toujours des astérisques impliqués, ce n’est pas du tout le Saint-Graal comme référence pour juger quelqu’un”, a poursuivi Bron. «C’est un numéro facile à parcourir car nous le voyons tous. Il y a de la vérité, mais elle n’est même pas proche d’être le total de la vérité. Je pense que c’est un candidat au titre de joueur défensif de l’année de la ligue, un candidat de premier plan, les derniers matchs pour lui et pour nous n’étaient pas de ce niveau et ils doivent être tels qu’ils étaient le jour de Noël.

Les Sixers devront se concentrer et réparer la défense en vue d’un énorme affrontement avec les Milwaukee Bucks jeudi pour conclure ce qui a été un road trip cauchemar jusqu’à présent.

