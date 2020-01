Message émotionnel de Lamar Odom pour la mort de Kobe Bryant

Ancien joueur des Lakers de Los Angeles Lamar Odom a publié un message émotionnel sur son compte Instagram officiel après la mort de son partenaire des Los Angeles Lakers Kobe Bryant. Odom était consterné.

27/01/2020

À 10:12

CET

SPORT.es

Dans son message, Lamar Odom a expliqué que «ces photographies ne sont que la partie visible de l’iceberg de notre relation. Il m’a appris tant de choses nécessaires sur et en dehors du terrain. Sur la piste, il m’a appris à forger des défenses, à prendre mon temps et à faire de la victoire mon objectif ultime. Hors du terrain, il m’a appris à signer mes propres chèques. Bien sûr, quiconque connaît mon histoire sait que j’ai subi de nombreuses pertes, mais la seule avec laquelle je peux comparer cela, c’est quand j’ai perdu mon fils. Bien que notre relation ne soit pas un père / fils, c’était plus comme s’il était enseignant et j’étais son frère. Je suis content d’avoir pu chercher ton yang dans les vestiaires. Ce fut un plaisir”.

hors d’haleine

L’ancien joueur des Lakers a ajouté que “Je n’ai même pas pu reprendre mon souffle quand j’ai entendu cette nouvelle. Je savais seulement que si j’avais été dans un accident d’hélicoptère, j’aurais été le seul à survivre. D’une manière ou d’une autre, il aurait sauté et atterri sur ses pieds. Je suis assis ici en train de penser à quand nous étions dans un match d’entraînement et vous avez commencé le saut entre deux avec un coude vers Sasha dans la poitrine. Vous pensez que le regarder jouer était fou et vous pensez que si vous avez marqué huit ou neuf paniers pendant l’entraînement, vous avez passé une excellente journée, mais je l’ai vu mettre 13-14 paniers d’affilée à l’entraînement! “

Et il a conclu en disant: “J’attends toujours que les médias sortent et disent que c’était un rapport incorrect, que Dieu n’a pas pris mon frère si tôt. Je sais que j’ai vécu mes propres affaires dans la vie en me droguant et en n’étant pas bon. avec moi-même. Quand je suis passé par cette situation de coma, Si Dieu était venu vers moi et m’avait dit qu’il m’emmenait, mais pardonnant à Kobe, je l’aurais préféré. En l’honneur de mon frère, demain je me lèverai à quatre heures du matin pour aller au gymnase. Gigi est partie pour vous donner les paniers. Je t’aime mon frère”.

.