Message important de LeBron James sur l’autonomisation des enfants

Pour la star des Los Angeles Lakers LeBron James, son école I Promise à Akron, Ohio est l’un de ses projets les plus importants à ce jour. Racontant son enfance difficile, James pense qu’il est impératif de responsabiliser les enfants.

Lors d’une session IG Live, James a partagé qu’il est arrivé un moment où il se posait des questions, en particulier s’il y avait quelqu’un qui croyait en lui et en ses rêves. Citant cette expérience, James a déclaré qu’il est important de faire savoir aux enfants qu’ils ont la capacité de réaliser n’importe quoi.

“Si les enfants savent que vous croyez en eux et que vous les aimez et que vous leur faites confiance, alors ils ont les esprits les plus puissants”, a déclaré la superstar des Lakers.

Ouverte en 2018, la I Promise School (IPS) vise à soutenir certains des élèves d’Akron les plus éprouvés par l’éducation. Soutenue par la Fondation de la famille LeBron James, l’école donne la priorité aux élèves qui sont considérés à haut risque ou qui n’ont peut-être pas la possibilité d’étudier, en leur fournissant du mentorat et la préparation pour réussir à l’avenir.

Au milieu de la pandémie COVID-19 qui a fermé la plupart des pays, James et son école ont aidé des étudiants et leurs familles respectives qui sont touchés par le verrouillage. Per Mark Medina d’USA Today, la directrice générale de la Fondation de la famille LeBron James, Michelle Campbell, a expliqué comment les Lakers ont commencé à maintenir l’école ouverte pour aider les personnes touchées par les fermetures à l’échelle de la ville.

“” Nous devons y arriver “”, a déclaré Campbell à USA TODAY Sports à propos de la récente conversation de James avec elle. “” Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour y arriver et faire en sorte que ces services restent ouverts. “”

L’école I Promise s’est associée à Smuckers et à la banque alimentaire Akron pour distribuer des trousses de première nécessité à ses 1 443 élèves inscrits et à leurs familles. En outre, le centre de ressources familiales de l’école reste ouvert à toutes les familles qui ont besoin d’un abri, de vêtements, de soins médicaux et d’une assistance en santé mentale.