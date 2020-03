Mesures de la NBA pour lutter contre le coronavirus en 2020

L’alarme mondiale généralisée continue de NBA Ce n’est pas étranger. Il coronavirus fait progresser et modifie la vie de millions de personnes, étant le sport l’un des plus touchés. L’agglomération de personnes qui implique la continuité de la meilleure ligue du monde du basket-ball est un énorme défi pour le commissaire, qui explore diverses options pour essayer de faire en sorte que le calendrier soit le moins possible affecté, sans impliquer aucun danger pour la santé. des joueurs, techniciens et autres personnels concernés. Selon ESPN, non seulement la possibilité de jouer à huis clos a été envisagée, mais la possibilité de concentrer certains matchs dans les zones qui n’ont jusqu’à présent pas souffert de coronavirus a été envisagée.

La NBA discute d’un certain nombre de possibilités qui vont de la suspension des parties au déplacement des mêmes vers des régions du pays qui n’ont pas eu de cas de coronavirus, va jouer à huis clos. Il est difficile de prendre une décision sur ce projet à ce stade car nous ne disposons toujours pas de toutes les informations nécessaires concernant le comportement du virus aux États-Unis. Jeudi, il y aura une réunion avec des représentants de toutes les franchises et des experts en santé publique, au cours de laquelle des décisions importantes pourraient être prises. Si une équipe a quitté sa ville et y revient, c’est un risque car il y a des cas de coronavirus, l’option de jouer dans l’autre domaine ou même de déplacer le jeu dans un état neutre est envisagée.

Nous devrons être très attentifs à ce qui se passe dans les heures suivantes. La NBA Il semble déjà avoir le soutien de nombreux joueurs, conscients de la gravité de la situation et que le sport passe au second plan dans une situation de ce projet. Adam Silver Il est confronté à un énorme test décisif en tant que commissaire de la NBA, car tout retard dans le calendrier aurait de graves répercussions économiques et sportives, compte tenu de la rigueur de nombreux engagements post-saison.

