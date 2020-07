Metta World Peace discute de l’origine de sa ténacité

L’ancien petit attaquant des Los Angeles Lakers Metta World Peace est l’un des joueurs les plus forts et les plus coriaces de l’histoire de la NBA.

Mais comment la paix mondiale est-elle devenue le garant qu’il était pendant sa carrière NBA? Lors de l’épisode 1 des docuseries The Final Ring de ClutchPoints, le champion des Lakers a déclaré que son état d’esprit sur le terrain avait été forgé alors qu’il grandissait à Queensbridge, New York.

Heureusement pour les Lakers, la façon dont World Peace a aidé la franchise à remporter la bannière n ° 16 en 2010 contre les Celtics de Boston en sept matchs.

«J’ai toujours été un exécuteur, depuis mes jours à Queensbridge. Lorsque vous jouez avec les hommes de Queensbridge – lorsqu’ils vous permettent de monter sur le terrain – vous devez l’apporter », a déclaré Metta World Peace. « Quand vous jouez dans certaines des circonstances dans lesquelles j’ai joué … Une fois, j’avais 11 ans, nous sommes dans le projet Hammels. 11 ans – nous allons travailler, nous jouons dur, c’est tout ce que nous savons. «

World Peace faisait sans doute partie du plus grand combat de l’histoire de la NBA lorsqu’il jouait pour les Indiana Pacers. Après avoir commis une faute sur le grand homme des Pistons Ben Wallace, Big Ben s’est fâché à la paix mondiale, l’a poussé et tout l’enfer s’est déchaîné.

World Peace, qui a eu deux relais différents avec les Lakers, a récolté en moyenne 10,6 points, 4,6 rebonds, 1,3 passes décisives et 1,4 interceptions en finale de 2010. Il a tiré 36,1% du terrain et 34,4% de l’autre côté de l’arc.

Chaque fois que quelqu’un mentionne la paix mondiale, les fans pensent généralement à lui de sauter dans les tribunes du palais d’Auburn Hills et de se battre avec les fans de Pistons. Cependant, les supporters des Lakers apprécieront toujours ce qu’il a fait pour l’organisation en 2010. Ses contributions positives au match de basket-ball l’emportent sur cette nuit terrible à Détroit.