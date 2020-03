Metta World Peace nomme les 10 meilleurs ballers qu’il ait jamais gardés

Tout au long de sa carrière de 17 ans dans la NBA, Metta World Peace s’est révélé comme l’un des meilleurs défenseurs sur balles de la ligue tout en exsudant beaucoup de ténacité et d’agitation.

Donc, lorsque la sélection de l’équipe All-Defensive à quatre reprises répertorie ses 10 meilleurs joueurs (sans ordre particulier) qu’il a jamais gardé sur Twitter, il est sûr de dire qu’il sait de quoi il parle.

Voici une vidéo sur les dix meilleurs ballers que j’ai jamais gardés pic.twitter.com/Fnp4nOo0fU

– Metta World Peace (@ MettaWorld37) 22 mars 2020

En première place, World Peace cite Mike Chatsfield, un joueur talentueux du Queens qui a eu du mal à grandir dans les projets et a été abattu à 31 ans.

Au numéro deux, World Peace place son ancien coéquipier et légende de la NBA Kobe Bryant. Bryant, décédé tragiquement dans un accident d’hélicoptère en janvier dernier, est largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue.

Pour le numéro trois, World Peace répertorie un joueur nommé «Strip» de New York, mais ne reçoit pas de nom réel.

À quatre, cinq et six ans, World Peace place le triple étoile Richard Rip Hamilton et le suit avec deux légendes absolues, Michael Jordan et LeBron James.

Le reste de la liste de World Peace est plein de ballers non professionnels de New York, d’où vient Artest.

Le vétéran de 17 ans inscrit «DP de New York» pour le numéro sept, Paul McPherson, qui a joué une saison avec les Golden State Warriors et Phoenix Suns, Sherron Brown de New York et Junior Sanders.

Metta World Peace mentionne que sa liste est indépendante de la ligue dans laquelle les joueurs ont joué, mais il a ajouté que plusieurs des légendes de la ville de New York qu’il a mentionnées lui causeraient constamment des ennuis à son apogée.