Mettre en valeur les meilleurs jeux d’anniversaire de Stephen Curry avec les Warriors

Par: Tommy Call III |

Il y a 59 minutes

Le plan initial de Stephen Curry de jouer contre les Milwaukee Bucks à son 32e anniversaire passe par quelques changements. L’épreuve de force d’anniversaire de Curry contre Giannis Antetokounmpo à Milwaukee a été reportée car la NBA est actuellement en pause en raison de la pandémie de coronavirus.

Depuis qu’ils ont été repêchés par les Warriors en 2009, les Warriors ont une fiche de 4-2 le jour de l’anniversaire de Curry. Cependant, lors de la victoire 117-106 de Golden State contre les Lakers de Los Angeles en 2018, le All-Star à six reprises a été blessé à la cheville à son 30e anniversaire.

En cinq matchs, le double joueur le plus utile a une moyenne de 25,4 points sur 49,4% des tirs sur le terrain et 50% au-delà de l’arc, avec 6,0 passes décisives, 4,2 rebonds et 2,4 interceptions par combat.

Avec Curry hors du terrain pour son 32e anniversaire, Warriors Wire a retracé les deux meilleurs moments du joueur le plus utile le 14 mars.

1 2 3 4 5… 6

.