Meyers Leonard profite de son temps libre

La NBA est au milieu d’une suspension intempestive en raison de l’épidémie de coronavirus. Cela laisse à ses joueurs beaucoup de temps libre. Le grand homme de Miami Heat, Meyers Leonard, semble ne pas avoir de mal à faire face à l’arrêt soudain du basket-ball.

Regardez le 7 pieds devenir fou sur son flux Twitch tout en jouant à Call of Duty Modern Warfare ici. Assez drôle, Leonard a même fait jouer Darude en arrière-plan, ce qui ajoute à l’hilarité du clip.

Les joueurs font tout ce qu’ils peuvent pour faire face à l’accalmie brutale de l’action NBA. Peu de temps après que la nouvelle a révélé que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert avait été testé positif au coronavirus, la NBA a immédiatement suspendu la saison.

Outre Gobert, le coéquipier du Français Donovan Mitchell a également été testé positif au virus. Le grand homme des Detroit Pistons, Christian Wood, est devenu le troisième joueur diagnostiqué avec les maladies.

Même avant la suspension, Leonard ne jouait plus au basket depuis près d’un mois et demi. Il est absent de la formation pour le Heat depuis le 5 février en raison d’une blessure à la cheville. Avant de descendre, le joueur de 28 ans a commencé les 49 matchs de Miami. Il a affiché des moyennes nocturnes de 6,1 points et 5,1 rebonds en 20 minutes par match.

