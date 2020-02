Miami a “manifesté son intérêt” pour Danilo Gallinari

Au cours des trois prochains jours, il semble que tout le monde à Oklahoma City soit en jeu alors que l’horloge se termine à la date limite des échanges du 6 février.

Le Thunder a été l’un des cas les plus intéressants cette saison. On pensait qu’ils étaient l’un des grands vendeurs, mais leur succès surprenant a mis un pivot dans leur processus de reconstruction, ne serait-ce que pour le moment.

Cela ne veut pas dire qu’OKC n’a pas rendu les joueurs disponibles. Ils ont. L’équipe a fait savoir que Chris Paul, Danilo Gallinari et Steven Adams sont parmi les joueurs du bloc commercial.

Mais jusqu’à présent, le seul accord qui a été conclu a été d’envoyer Justin Patton et de l’argent aux Dallas Mavericks en échange d’Isaiah Roby.

Gallinari a été lié à un certain nombre d’équipes en termes de métiers potentiels, et selon Zach Lowe d’ESPN, Miami peut être ajouté à la liste des destinations possibles.

Miami et Denver chercheront également de l’aide ailleurs; The Heat fait partie des équipes qui ont manifesté leur intérêt pour Danilo Gallinari, par exemple, selon des sources.

Gallinari est deuxième sur le Thunder en marquant cette saison, avec une moyenne de 19,2 points par match et un tir de 44,1% depuis le sol. Bien que son pourcentage de 3 points soit légèrement en baisse par rapport à il y a un an, il a été un élément crucial de l’offensive d’Oklahoma City, offrant une option de bout droit qui a ouvert la voie à Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroder.

Lowe souligne également que «le resserrement de la capitalisation de cet été pourrait également donner au Thunder un certain effet de levier sur le marché des signes et des échanges avec Gallinari», qui est dans la dernière année de son contrat et qui rapporte 22,6 millions de dollars cette saison.

D’autres équipes qui auraient été intéressées par Gallinari, notamment les Philadelphia 76ers, les Dallas Mavericks, les Phoenix Suns et les Portland Trail Blazers.

