Miami est passé 12-14 après son départ 24-8 – alors qu’est-ce qui ne va pas avec le Heat? – L’Athletic

MIAMI – Au cours de la semaine dernière, les Heat ont perdu trois équipes sur quatre face à la loterie. Depuis qu’il a fait son échange 3 contre 3 avec les Grizzlies juste avant la pause des étoiles, Miami a perdu six des huit matchs.

Vous vous souvenez de la fin de 2019, alors que tout était en train de monter en puissance pour cette jeune équipe de Heat avec 24-8, le troisième record de la NBA?

Ils n’ont plus été les mêmes depuis.

Et s’ils ne trouvent pas rapidement leurs problèmes, eh bien, Goran Dragic l’a parfaitement résumé.

“Avec ce type de match, nous n’avons aucune chance en séries éliminatoires”, a déclaré Dragic.

Ne vous inquiétez pas, les Heat sont toujours sur la bonne voie pour les séries éliminatoires. Mais avec 24 matchs à disputer, leurs chances de dépasser les Celtics (cinq matchs derrière) pour la troisième place dans la Conférence Est ou les Raptors (six matchs derrière) pour la deuxième place sont minces.

Et ils ont gaspillé des chances de prendre une certaine distance entre eux et les Sixers blessés pour la quatrième place et ce précieux terrain …

